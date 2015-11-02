октябрь 2015
ноябрь 2015
Бразилия. Серия А 2015, 33 тур
2 ноября, понедельник
00:30
Матч завершен
США. МЛС 2015, 1/4 финала, первый матч
2 ноября, понедельник
01:00
Матч завершен
2 ноября, понедельник
03:00
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2015/2016), 14 тур
2 ноября, понедельник
09:00
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016), 16 тур
Россия. Премьер-лига (2015/2016), 14 тур
Греция. Суперлига (2015/2016), 9 тур
Дания. Суперлига (2015/2016), 14 тур
2 ноября, понедельник
21:00
Матч завершен
Италия. Серия А (2015/2016), 11 тур
Португалия. Примейра (2015/2016), 9 тур
2 ноября, понедельник
23:00
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2015/2016), 11 тур
2 ноября, понедельник
23:00
Матч завершен