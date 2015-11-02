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    Расписание матчей 02-11-2015

    октябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    декабрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2015, 33 тур
    2 ноября, понедельник
    00:30
    Гойас
    2:1
    Интернасьонал
    Матч завершен
    США. МЛС 2015, 1/4 финала, первый матч
    2 ноября, понедельник
    01:00
    Портленд
    0:0
    Ванкувер Уайткепс
    Матч завершен
    2 ноября, понедельник
    03:00
    Монреаль Импакт
    2:1
    Коламбус
    Матч завершен
    2 ноября, понедельник
    05:30
    Сиэтл
    2:1
    Даллас
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2015/2016), 14 тур
    2 ноября, понедельник
    09:00
    Амкар (мол)
    1:1
    Ахмат (мол)
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016), 16 тур
    2 ноября, понедельник
    14:00
    Чертаново
    1:1
    Торпедо
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2015/2016), 14 тур
    2 ноября, понедельник
    17:00
    Амкар-Пермь
    1:0
    Ахмат
    Матч завершен
    2 ноября, понедельник
    19:30
    Ростов
    1:0
    Динамо
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2015/2016), 9 тур
    2 ноября, понедельник
    20:30
    Ираклис
    2:0
    Атромитос
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2015/2016), 14 тур
    2 ноября, понедельник
    21:00
    Орхус
    0:0
    Сендерийск
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2015/2016), 11 тур
    2 ноября, понедельник
    21:00
    Кьево
    1:1
    Сампдория
    Матч завершен
    2 ноября, понедельник
    23:00
    Палермо
    0:1
    Эмполи
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2015/2016), 9 тур
    2 ноября, понедельник
    23:00
    Пасуш де Феррейра
    0:1
    Витория Гимараеш
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2015/2016), 11 тур
    2 ноября, понедельник
    23:00
    Тоттенхэм
    3:1
    Астон Вилла
    Матч завершен
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