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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Динамо
Ростов - Динамо: обзор матча 02 ноября 2015
Ростов
02.11.2015, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Динамо
54'
Баштуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Динамо
90'
+1
Желтая карточка
А. Ионов
Желтая карточка
С. Джанаев
87'
Желтая карточка
Х. Байрамян
81'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
Д. Полоз
76'
Замена
С. Азмун
️️️️
А. Бухаров
75'
71'
Замена
Д. Живоглядов
️️️️
В. Дьяков
Вторая желтая
Т. Калачев
60'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
Б. Ротенберг
55'
ГОЛ! 1:0!
Баштуш
54'
Желтая карточка
Т. Калачев
33'
5'
Желтая карточка
В. Дьяков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
28
Павел Могилевец
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
18
Юрий Жирков
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Ростов
1
Евгений Гошев
ВР
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
1
Антон Шунин
ВР
8
Александр Каляшин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
88
Владислав Левин
ЦП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
3-3-2-1-1
35
Джанаев
99
Новосельцев
44
Навас
15
Баштуш
34
Маргасов
28
Могилевец
28
Ротенберг
16
Нобоа
2
Калачев
7
Полоз
11
Бухаров
4-2-1-2-1
30
Габулов
34
Козлов
15
Губочан
0
Дьяков
18
Морозов
18
Жирков
27
Денисов
47
Зобнин
11
Ионов
88
Ташаев
88
Погребняк
28
Ротенберг
43
Терентьев
43
Терентьев
28
Ротенберг
7
Полоз
19
Байрамян
19
Байрамян
7
Полоз
11
Бухаров
20
Азмун
20
Азмун
11
Бухаров
0
Дьяков
27
Живоглядов
27
Живоглядов
0
Дьяков
Остались в запасе
Ростов
Динамо
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
1
Евгений Гошев
ВР
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
88
Владислав Левин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
8
Александр Каляшин
ЦЗ
31
Игорь Лещук
ВР
1
Антон Шунин
ВР
23
Антон Соснин
ЦП
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
1
Евгений Гошев
ВР
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
Остались в запасе
88
Владислав Левин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
8
Александр Каляшин
ЦЗ
31
Игорь Лещук
ВР
1
Антон Шунин
ВР
23
Антон Соснин
ЦП
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Ростов - Динамо
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Вячеслав Семенов (Гатчина)
Дмитрий Колосков (Уфа)
Инспектор:
Тарас Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
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