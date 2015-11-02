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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Ахмат (мол)
Амкар (мол) - Ахмат (мол): обзор матча 02 ноября 2015
Амкар (мол)
02.11.2015, понедельник, 09:00
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
1 : 1
Завершен
Ахмат (мол)
66'
А. Гооге
65'
А. Бацуев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Ахмат (мол)
90'
Замена
М. Асхабов
️️️️
Т. Мальсагов
Замена
Н. Смецкой
️️️️
А. Анфёров
90'
Замена
А. Орлов
️️️️
Е. Парамонов
90'
Замена
А. Мелехов
️️️️
А. Гооге
89'
Красная карточка
И. Мурашов
78'
78'
Замена
Х. Юнусов
️️️️
А. Кадыров
76'
Желтая карточка
И. Муслуев
Желтая карточка
Г. Бурков
72'
70'
Желтая карточка
А. Абдурахманов
ГОЛ! 1:1!
А. Гооге
66'
65'
ГОЛ! 0:1!
А. Бацуев
53'
Желтая карточка
Х. Исмаилов
48'
Замена
А. Абдурахманов
️️️️
Б. Адамов
46'
Замена
Ю. Шаипов
️️️️
Х. Шахтиев
Замена
И. Беликов
️️️️
Г. Енев
46'
Желтая карточка
Р. Вазитдинов
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
59
Глеб Бурков
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
49
Игорь Парамонов
ЦП
46
Георги Енев
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
17
Игорь Мурашов
ЦП
60
Андрей Анфёров
ЦФ
70
Антон Гооге
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Ахмат (мол)
88
Виталий Гудиев
ВР
15
Турпал-Али Мальсагов
ЛЗ
22
Зуйбар Мадаев
ЦЗ
92
Халид Сайтхаджиев
ЦЗ
95
Идрис Муслуев
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
49
Халид Исмаилов
ЦП
66
Беслан Адамов
ЦП
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Руслан Идигов
Амкар (мол)
16
Даниил Аржевитин
ВР
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
37
Илья Пушкарев
ЦЗ
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
26
Иван Беликов
ЦП
24
Алексей Орлов
ЦП
73
Николай Смецкой
ЦП
68
Тимофей Краев
ЦП
61
Александр Мелехов
ЦФ
79
Бодий Борчашвили
ЦФ
Ахмат (мол)
35
Ибрагим-Сайфуллах Газиев
ВР
53
Али Баматгериев
ЦЗ
47
Юнус Шаипов
ЦП
98
Адам Абдурахманов
ЦП
91
Рахман Момуев
ЦП
38
Ибрагим Титаев
ЦП
41
Халим Юнусов
ЦФ
99
Мовсар Асхабов
ЦФ
64
Раджаб Исаев
ЦФ
39
Али Хусаинов
ЦФ
3-4-1-2
71
Красильников
59
Бурков
24
Мосунов
29
Гусейнов
49
Парамонов
11
Парамонов
17
Мурашов
46
Енев
7
Вазитдинов
70
Гооге
60
Анфёров
3-3-2-2
88
Гудиев
92
Сайтхаджиев
95
Муслуев
40
Шахтиев
22
Мадаев
95
Бацуев
15
Мальсагов
49
Исмаилов
66
Адамов
10
Кадыров
95
Кадыров
46
Енев
26
Беликов
26
Беликов
46
Енев
11
Парамонов
24
Орлов
24
Орлов
11
Парамонов
70
Гооге
61
Мелехов
61
Мелехов
70
Гооге
60
Анфёров
73
Смецкой
73
Смецкой
60
Анфёров
95
Кадыров
41
Юнусов
41
Юнусов
95
Кадыров
40
Шахтиев
47
Шаипов
47
Шаипов
40
Шахтиев
66
Адамов
98
Абдурахманов
98
Абдурахманов
66
Адамов
15
Мальсагов
99
Асхабов
99
Асхабов
15
Мальсагов
Остались в запасе
Амкар (мол)
Ахмат (мол)
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
37
Илья Пушкарев
ЦЗ
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
68
Тимофей Краев
ЦП
79
Бодий Борчашвили
ЦФ
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
53
Али Баматгериев
ЦЗ
91
Рахман Момуев
ЦП
38
Ибрагим Титаев
ЦП
64
Раджаб Исаев
ЦФ
39
Али Хусаинов
ЦФ
35
Ибрагим-Сайфуллах Газиев
ВР
Главный тренер
Руслан Идигов
Остались в запасе
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
37
Илья Пушкарев
ЦЗ
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
68
Тимофей Краев
ЦП
79
Бодий Борчашвили
ЦФ
16
Даниил Аржевитин
ВР
Остались в запасе
53
Али Баматгериев
ЦЗ
91
Рахман Момуев
ЦП
38
Ибрагим Титаев
ЦП
64
Раджаб Исаев
ЦФ
39
Али Хусаинов
ЦФ
35
Ибрагим-Сайфуллах Газиев
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Руслан Идигов
Статистика матча Амкар (мол) - Ахмат (мол)
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Чулкин
(Ижевск)
Стадион:
Звезда
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