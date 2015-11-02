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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Эмполи
Палермо - Эмполи: обзор матча 02 ноября 2015
Палермо
02.11.2015, понедельник, 23:00
Италия. Серия А, 11 тур
0 : 1
Завершен
Эмполи
53'
Р. Сапонара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Эмполи
89'
Замена
М. Маккароне
️️️️
Р. Сапонара
88'
Желтая карточка
Р. Маиелло
83'
Замена
Р. Крунич
️️️️
М. Ливайя
Замена
Э. Гольданига
️️️️
Д. Гонсалес
78'
74'
Желтая карточка
М. Руй
72'
Замена
М. Бюхель
️️️️
Л. Паредес
Замена
А. Трайковски
️️️️
О. Хильемарк
67'
Желтая карточка
Р. Квайсон
59'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
А. Струна
56'
Желтая карточка
А. Рисполи
54'
53'
ГОЛ! 0:1!
Р. Сапонара
Желтая карточка
С. Анджелкович
52'
Желтая карточка
А. Струна
43'
34'
Желтая карточка
Р. Сапонара
Желтая карточка
А. Лазаар
34'
Желтая карточка
Г. Бругман
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Альяж Струна
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
20
Франко Васкес
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
10
Марко Ливайя
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Палермо
91
Симоне Коломби
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
9
Матеус Кассини
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Эмполи
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
27
Лука Биттанте
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Роналдо
ЦП
24
Алессандро Пью
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
3-1-4-1-1
70
Соррентино
5
Струна
21
Гонсалес
4
Анджелкович
16
Бругман
33
Лазаар
7
Хильемарк
30
Ригони
3
Рисполи
20
Васкес
19
Джилардино
4-1-2-1-2
1
Скорупски
13
Дзамбелли
21
Коста
26
Тонелли
6
Мариу Руй
5
Паредес
8
Маиелло
7
Зелински
17
Сапонара
20
Пуччарелли
10
Ливайя
21
Гонсалес
18
Гольданига
18
Гольданига
21
Гонсалес
5
Струна
19
Квайсон
19
Квайсон
5
Струна
7
Хильемарк
7
Трайковски
7
Трайковски
7
Хильемарк
5
Паредес
10
Бюхель
10
Бюхель
5
Паредес
10
Ливайя
33
Крунич
33
Крунич
10
Ливайя
17
Сапонара
7
Маккароне
7
Маккароне
17
Сапонара
Остались в запасе
Палермо
Эмполи
9
Матеус Кассини
ЦФ
91
Симоне Коломби
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
27
Лука Биттанте
ЦЗ
24
Алессандро Пью
ЦФ
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
10
Роналдо
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
9
Матеус Кассини
ЦФ
91
Симоне Коломби
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Остались в запасе
27
Лука Биттанте
ЦЗ
24
Алессандро Пью
ЦФ
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
10
Роналдо
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Палермо - Эмполи
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Ренцо Барбера
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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