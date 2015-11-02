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Амкар-Пермь - Ахмат
Амкар-Пермь - Ахмат: обзор матча 02 ноября 2015
Амкар-Пермь
02.11.2015, понедельник, 17:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Ахмат
51'
Р. Уциев (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Ахмат
87'
Замена
А. Мбенг
️️️️
И. Айссати
Замена
Н. Зайцев
️️️️
Б. Идову
84'
Желтая карточка
Г. Джикия
81'
80'
Замена
М. Рыбус
️️️️
И. Лебеденко
Замена
А. Чума
️️️️
А. Прудников
72'
65'
Замена
М. Митришев
️️️️
З. Садаев
Замена
А. Шаваев
️️️️
Я. Гол
64'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Уциев
51'
42'
Желтая карточка
О. Иванов
Желтая карточка
П. Занев
16'
3'
Желтая карточка
Родолфо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ПЗ
30
Брайан Идову
ЛП
5
Януш Гол
ОП
15
Изунна Узочакву
ЦП
89
Александр Прудников
ПП
8
Фегор Огуде
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
21
Адилсон
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
14
Исмаил Айссати
ЛП
8
Маурисио
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
1
Роман Герус
ВР
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
36
Александр Панцырев
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
21
Анене Чума
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
10
Кану
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
3-3-3-1
57
Селихов
23
Баланович
14
Джикия
79
Черенчиков
11
Занев
5
Гол
91
Бутко
30
Идову
15
Узочакву
89
Прудников
8
Огуде
4-1-3-2
1
Городов
40
Уциев
21
Адилсон
2
Родолфо
30
Кудряшов
8
Маурисио
14
Кузяев
19
Иванов
14
Айссати
10
Лебеденко
9
Садаев
30
Идову
3
Зайцев
3
Зайцев
30
Идову
5
Гол
8
Шаваев
8
Шаваев
5
Гол
89
Прудников
21
Чума
21
Чума
89
Прудников
10
Лебеденко
31
Рыбус
31
Рыбус
10
Лебеденко
9
Садаев
95
Митришев
95
Митришев
9
Садаев
14
Айссати
11
Мбенг
11
Мбенг
14
Айссати
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Ахмат
36
Александр Панцырев
ЦП
1
Дмитрий Хомич
ВР
1
Роман Герус
ВР
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
10
Кану
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
36
Александр Панцырев
ЦП
1
Дмитрий Хомич
ВР
1
Роман Герус
ВР
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
10
Кану
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Амкар-Пермь - Ахмат
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
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Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
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Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин (Москва)
Валерий Данченко (Уфа)
Инспектор:
Гаряфий Жафяров (Москва)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
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