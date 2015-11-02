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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Чертаново - Торпедо
Чертаново - Торпедо: обзор матча 02 ноября 2015
Чертаново
02.11.2015, понедельник, 14:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 16 тур
1 : 1
Завершен
Торпедо
55'
Р. Косянчук
2'
С. Тюпиков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чертаново - Торпедо
Желтая карточка
А. Алексеев
87'
87'
Замена
И. Мельников
️️️️
Д. Соколов
Замена
С. Хабаров
️️️️
Р. Косянчук
84'
Замена
А. Алексеев
️️️️
Р. Ежов
80'
75'
Желтая карточка
С. Шустиков
66'
Замена
В. Скородумов
️️️️
Ф. Дворецков
65'
Желтая карточка
К. Кертанов
Замена
А. Селюков
️️️️
Е. Рудковский
63'
57'
Желтая карточка
Е. Ежов
ГОЛ! 1:1!
Р. Косянчук
55'
Замена
А. Канищев
️️️️
В. Сарвели
46'
Желтая карточка
А. Котов
5'
2'
ГОЛ! 0:1!
С. Тюпиков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
54
Андрей Конаков
ВР
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
10
Егор Рудковский
ЦП
17
Александр Котов
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
15
Даниил Тюменцев
АП
37
Роман Косянчук
АП
29
Роман Ежов
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Семерня
Торпедо
31
Тимур Багаутдинов
ВР
66
Евгений Ежов
ЛЗ
28
Николай Погребняк
ЦЗ
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
57
Константин Подкорытов
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
6
Константин Павлов
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
77
Сергей Тюпиков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Чертаново
16
Михаил Сидоров
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
20
Антон Кузнецов
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
8
Артем Селюков
АП
7
Александр Канищев
АП
20
Сергей Хабаров
ПП
Торпедо
89
Никита Игнатов
ВР
95
Даниил Савичев
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
30
Александр Степанов
ЦФ
67
Валерий Скородумов
ЦФ
2-3-3-2
54
Конаков
13
Бартасевич
3
Солдатенков
10
Рудковский
17
Котов
11
Камышев
77
Зиньковский
37
Косянчук
29
Ежов
9
Сарвели
15
Тюменцев
4-4-1-1
31
Багаутдинов
28
Погребняк
2
Шумейко
6
Шустиков
66
Ежов
57
Подкорытов
22
Дворецков
6
Павлов
25
Соколов
18
Кертанов
77
Тюпиков
10
Рудковский
8
Селюков
8
Селюков
10
Рудковский
9
Сарвели
7
Канищев
7
Канищев
9
Сарвели
29
Ежов
27
Алексеев
27
Алексеев
29
Ежов
37
Косянчук
20
Хабаров
20
Хабаров
37
Косянчук
22
Дворецков
67
Скородумов
67
Скородумов
22
Дворецков
25
Соколов
32
Мельников
32
Мельников
25
Соколов
Остались в запасе
Чертаново
Торпедо
16
Михаил Сидоров
ВР
20
Антон Кузнецов
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
Главный тренер
Михаил Семерня
30
Александр Степанов
ЦФ
95
Даниил Савичев
ЦП
89
Никита Игнатов
ВР
Главный тренер
Валерий Петраков
Остались в запасе
16
Михаил Сидоров
ВР
20
Антон Кузнецов
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
Остались в запасе
30
Александр Степанов
ЦФ
95
Даниил Савичев
ЦП
89
Никита Игнатов
ВР
Главный тренер
Михаил Семерня
Главный тренер
Валерий Петраков
Статистика матча Чертаново - Торпедо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Стадион:
академии "Спартак"
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