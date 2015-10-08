сентябрь 2015
октябрь 2015
Матчей пока что нет
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), группа F
Индонезия
0 : 0
Таиланд
Перенесен на неопределенный срок
Вьетнам
1 : 1
Ирак
Матч завершен
США. МЛС 2015
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 1
Монреаль Импакт
Матч завершен
Ванкувер Уайткепс
0 : 0
Даллас
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), группа A
Восточный Тимор
1 : 1
Палестина
Матч завершен
Саудовская Аравия
2 : 1
ОАЭ
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), группа H
КНДР
0 : 0
Филиппины
Матч завершен
Бахрейн
0 : 4
Узбекистан
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2015/2016)
Южный Судан
1 : 1
Мавритания
Матч завершен
Сан-Томе и Принсипи
1 : 0
Эфиопия
Матч завершен
Либерия
1 : 1
Гвинея-Бисау
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
Челябинск
3 : 0
Волга
Матч завершен
Пари НН
0 : 2
Носта
Матч завершен
Химик
2 : 0
Лада-Тольятти
Матч завершен
Нефтехимик
5 : 0
Динамо Киров
Матч завершен
Сызрань-2003
2 : 3
Зенит-Ижевск
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
Дружба
2 : 0
Биолог-Новокубанск
Перенесен на неопределенный срок
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), группа C
Бутан
3 : 4
Мальдивы
Матч завершен
Катар
1 : 0
Китай
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), группа E
Сингапур
1 : 0
Афганистан
Матч завершен
Сирия
0 : 3
Япония
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), группа G
Мьянма
0 : 2
Ливан
Матч завершен
Кувейт
0 : 1
Южная Корея
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), группа D
Туркменистан
2 : 1
Индия
Матч завершен
Оман
1 : 1
Иран
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), группа B
Киргизия
2 : 2
Таджикистан
Матч завершен
Иордания
2 : 0
Австралия
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), группа D
Грузия
4 : 0
Гибралтар
Матч завершен
Ирландия
1 : 0
Германия
Матч завершен
Шотландия
2 : 2
Польша
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Франция
4 : 0
Армения
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), группа F
Венгрия
2 : 1
Фарерские острова
Матч завершен
Северная Ирландия
3 : 1
Греция
Матч завершен
Румыния
1 : 1
Финляндия
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), группа I
Албания
0 : 2
Сербия
Матч завершен
Португалия
1 : 0
Дания
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
Боливия
0 : 2
Уругвай
Матч завершен