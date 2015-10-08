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Расписание матчей 08-10-2015

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28 чт 29 Вчера 30 Сегодня 31 Завтра 01 пн
сентябрь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
октябрь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
ноябрь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
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Матчей пока что нет
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), группа F Таблица
8 октября, 00:00
Индонезия
0 : 0
Таиланд
Перенесен на неопределенный срок
8 октября, 15:00
Вьетнам
1 : 1
Ирак
Матч завершен
США. МЛС 2015 Таблица
8 октября, 02:30
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 1
Монреаль Импакт
Матч завершен
8 октября, 05:00
Ванкувер Уайткепс
0 : 0
Даллас
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), группа A Таблица
8 октября, 10:00
Восточный Тимор
1 : 1
Палестина
Матч завершен
8 октября, 20:00
Саудовская Аравия
2 : 1
ОАЭ
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), группа H Таблица
8 октября, 10:30
КНДР
0 : 0
Филиппины
Матч завершен
8 октября, 18:00
Бахрейн
0 : 4
Узбекистан
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2015/2016) Таблица
8 октября, 11:00
Южный Судан
1 : 1
Мавритания
Матч завершен
8 октября, 18:00
Сан-Томе и Принсипи
1 : 0
Эфиопия
Матч завершен
8 октября, 19:00
Либерия
1 : 1
Гвинея-Бисау
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016) Таблица
8 октября, 13:00
Челябинск
3 : 0
Волга
Матч завершен
8 октября, 15:00
Пари НН
0 : 2
Носта
Матч завершен
8 октября, 17:00
Химик
2 : 0
Лада-Тольятти
Матч завершен
8 октября, 18:00
Нефтехимик
5 : 0
Динамо Киров
Матч завершен
8 октября, 18:00
Сызрань-2003
2 : 3
Зенит-Ижевск
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016) Таблица
8 октября, 15:00
Дружба
2 : 0
Биолог-Новокубанск
Перенесен на неопределенный срок
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), группа C Таблица
8 октября, 15:00
Бутан
3 : 4
Мальдивы
Матч завершен
8 октября, 18:30
Катар
1 : 0
Китай
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), группа E Таблица
8 октября, 15:00
Сингапур
1 : 0
Афганистан
Матч завершен
8 октября, 16:00
Сирия
0 : 3
Япония
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), группа G Таблица
8 октября, 15:00
Мьянма
0 : 2
Ливан
Матч завершен
8 октября, 17:55
Кувейт
0 : 1
Южная Корея
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), группа D Таблица
8 октября, 16:00
Туркменистан
2 : 1
Индия
Матч завершен
8 октября, 17:30
Оман
1 : 1
Иран
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), группа B Таблица
8 октября, 17:00
Киргизия
2 : 2
Таджикистан
Матч завершен
8 октября, 17:00
Иордания
2 : 0
Австралия
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), группа D Таблица
8 октября, 19:00
Грузия
4 : 0
Гибралтар
Матч завершен
8 октября, 21:45
Ирландия
1 : 0
Германия
Матч завершен
8 октября, 21:45
Шотландия
2 : 2
Польша
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2015
8 октября, 21:45
Франция
4 : 0
Армения
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), группа F Таблица
8 октября, 21:45
Венгрия
2 : 1
Фарерские острова
Матч завершен
8 октября, 21:45
Северная Ирландия
3 : 1
Греция
Матч завершен
8 октября, 21:45
Румыния
1 : 1
Финляндия
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), группа I Таблица
8 октября, 21:45
Албания
0 : 2
Сербия
Матч завершен
8 октября, 21:45
Португалия
1 : 0
Дания
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017) Таблица
8 октября, 23:00
Боливия
0 : 2
Уругвай
Матч завершен
Россия
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