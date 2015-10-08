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Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), группа F Таблица Индонезия 0 : 0 Таиланд Перенесен на неопределенный срок Вьетнам 1 : 1 Ирак Матч завершен

США. МЛС 2015 Таблица Нью-Йорк Ред Буллз 2 : 1 Монреаль Импакт Матч завершен Ванкувер Уайткепс 0 : 0 Даллас Матч завершен

Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), группа A Таблица Восточный Тимор 1 : 1 Палестина Матч завершен Саудовская Аравия 2 : 1 ОАЭ Матч завершен

Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), группа H Таблица КНДР 0 : 0 Филиппины Матч завершен Бахрейн 0 : 4 Узбекистан Матч завершен

Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2015/2016) Таблица Южный Судан 1 : 1 Мавритания Матч завершен Сан-Томе и Принсипи 1 : 0 Эфиопия Матч завершен Либерия 1 : 1 Гвинея-Бисау Матч завершен

Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016) Таблица Челябинск 3 : 0 Волга Матч завершен Пари НН 0 : 2 Носта Матч завершен Химик 2 : 0 Лада-Тольятти Матч завершен Нефтехимик 5 : 0 Динамо Киров Матч завершен Сызрань-2003 2 : 3 Зенит-Ижевск Матч завершен

Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016) Таблица Дружба 2 : 0 Биолог-Новокубанск Перенесен на неопределенный срок

Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), группа C Таблица Бутан 3 : 4 Мальдивы Матч завершен Катар 1 : 0 Китай Матч завершен

Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), группа E Таблица Сингапур 1 : 0 Афганистан Матч завершен Сирия 0 : 3 Япония Матч завершен

Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), группа G Таблица Мьянма 0 : 2 Ливан Матч завершен Кувейт 0 : 1 Южная Корея Матч завершен

Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), группа D Таблица Туркменистан 2 : 1 Индия Матч завершен Оман 1 : 1 Иран Матч завершен

Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), группа B Таблица Киргизия 2 : 2 Таджикистан Матч завершен Иордания 2 : 0 Австралия Матч завершен

Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), группа D Таблица Грузия 4 : 0 Гибралтар Матч завершен Ирландия 1 : 0 Германия Матч завершен Шотландия 2 : 2 Польша Матч завершен

Товарищеские матчи. Сборные 2015 Франция 4 : 0 Армения Матч завершен

Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), группа F Таблица Венгрия 2 : 1 Фарерские острова Матч завершен Северная Ирландия 3 : 1 Греция Матч завершен Румыния 1 : 1 Финляндия Матч завершен

Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), группа I Таблица Албания 0 : 2 Сербия Матч завершен Португалия 1 : 0 Дания Матч завершен