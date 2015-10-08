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Расписание матчей
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Грузия - Гибралтар
Грузия - Гибралтар: обзор матча 08 октября 2015
Грузия
08.10.2015, четверг, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа D, 9 тур
4 : 0
Завершен
Гибралтар
30'
М. Вацадзе
35'
Т. Окриашвили (П)
45'
М. Вацадзе
87'
В. Казаишвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Грузия - Гибралтар
ГОЛ! 4:0!
В. Казаишвили
Пас отдал
Н. Квеквескири
87'
85'
Замена
М. Йоме
️️️️
К. Кашаро
76'
Замена
Д. Дуарте
️️️️
Л. Кашаро
Замена
Б. Цхададзе
️️️️
М. Вацадзе
73'
Замена
Н. Дзаламидзе
️️️️
Т. Окриашвили
58'
Замена
Г. Палавандишвили
️️️️
Д. Канкава
57'
46'
Замена
Б. Перес
️️️️
Д. Кабрера
ГОЛ! 3:0!
М. Вацадзе
Пас отдал
А. Кобахидзе
45'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Т. Окриашвили
35'
Желтая карточка
Т. Окриашвили
31'
ГОЛ! 1:0!
М. Вацадзе
Пас отдал
Н. Квеквескири
30'
15'
Желтая карточка
Д. Кабрера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грузия
0
Нукри Ревишвили
ВР
4
Гурам Кашия
ЦЗ
0
Александр Амисулашвили
ЦЗ
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
18
Гиа Григалава
ЦЗ
10
Ника Квеквескири
ЦП
0
Александр Кобахидзе
ЦП
15
Торнике Окриашвили
ЦП
8
Валерий Казаишвили
ЦП
20
Джаба Канкава
ЦП
0
Мате Вацадзе
ЦФ
Главный тренер
Кахабер Цхададзе
Гибралтар
1
Джордан Перес
ВР
20
Жан-Карлос Гарсия
ЦЗ
6
Рой Чиполина
ЦЗ
5
Райан Кашаро
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
9
Кайл Кашаро
ЛП
10
Лайам Уолкер
ЦП
23
Энтони Бардон
ЦП
12
Джордж Кабрера
ЦФ
11
Джейк Гослинг
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
Главный тренер
Джефф Вуд
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
13
Георгий Макаридзе
ВР
17
Георгий Попхадзе
ЛЗ
22
Георгий Наваловский
ЦЗ
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
2
Уча Лобжанидзе
ПЗ
23
Гуга Палавандишвили
ЦП
9
Николоз Гелашвили
ЦП
15
Георгий Меребашвили
ЦП
23
Бачан Цхададзе
ЦФ
17
Ника Дзаламидзе
ЦФ
Гибралтар
17
Лайам Нил
ВР
13
Джейми Робба
ВР
16
Джастин Ровегно
ЦЗ
22
Эрин Барнетт
ЦЗ
4
Лайам Кларк
ЦП
16
Брайан Перес
ЦП
19
Даниэль Дуарте
ЦП
21
Роберт Гиллинг
ЦП
17
Джеймс Босио
ЦП
18
Джон-Пол Дуарте
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
19
Мики Йоме
ЦФ
4-5-1
0
Ревишвили
4
Кашия
2
Какабадзе
18
Григалава
0
Амисулашвили
0
Кобахидзе
15
Окриашвили
8
Казаишвили
20
Канкава
10
Квеквескири
0
Вацадзе
4-3-3
1
Перес
6
Чиполина
5
Кашаро
3
Чиполина
20
Гарсия
10
Уолкер
23
Бардон
9
Кашаро
7
Кашаро
11
Гослинг
12
Кабрера
0
Вацадзе
23
Цхададзе
23
Цхададзе
0
Вацадзе
20
Канкава
23
Палавандишвили
23
Палавандишвили
20
Канкава
15
Окриашвили
17
Дзаламидзе
17
Дзаламидзе
15
Окриашвили
12
Кабрера
16
Перес
16
Перес
12
Кабрера
7
Кашаро
18
Дуарте
18
Дуарте
7
Кашаро
9
Кашаро
19
Йоме
19
Йоме
9
Кашаро
Остались в запасе
Грузия
Гибралтар
1
Георгий Лория
ВР
13
Георгий Макаридзе
ВР
17
Георгий Попхадзе
ЛЗ
22
Георгий Наваловский
ЦЗ
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
2
Уча Лобжанидзе
ПЗ
9
Николоз Гелашвили
ЦП
15
Георгий Меребашвили
ЦП
Главный тренер
Кахабер Цхададзе
16
Джастин Ровегно
ЦЗ
4
Лайам Кларк
ЦП
17
Лайам Нил
ВР
19
Даниэль Дуарте
ЦП
13
Джейми Робба
ВР
22
Эрин Барнетт
ЦЗ
21
Роберт Гиллинг
ЦП
17
Джеймс Босио
ЦП
16
Джейми Кумбес
ЦФ
Главный тренер
Джефф Вуд
Остались в запасе
1
Георгий Лория
ВР
13
Георгий Макаридзе
ВР
17
Георгий Попхадзе
ЛЗ
22
Георгий Наваловский
ЦЗ
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
2
Уча Лобжанидзе
ПЗ
9
Николоз Гелашвили
ЦП
15
Георгий Меребашвили
ЦП
Остались в запасе
16
Джастин Ровегно
ЦЗ
4
Лайам Кларк
ЦП
17
Лайам Нил
ВР
19
Даниэль Дуарте
ЦП
13
Джейми Робба
ВР
22
Эрин Барнетт
ЦЗ
21
Роберт Гиллинг
ЦП
17
Джеймс Босио
ЦП
16
Джейми Кумбес
ЦФ
Главный тренер
Кахабер Цхададзе
Главный тренер
Джефф Вуд
Статистика матча Грузия - Гибралтар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
- : -
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
- : -
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
0 : 0
23.09.2026
Сан-Томе и Принсипи
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Борис Пайчадзе
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол, Спорт 1
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