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Евро-2024
Португалия - Дания
Португалия - Дания: обзор матча 08 октября 2015
Португалия
08.10.2015, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа I, 9 тур
1 : 0
Завершен
Дания
66'
Ж. Моутинью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - Дания
Замена
Ж. Фонте
️️️️
Ж. Моутинью
90'
+1
82'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
К. Эриксен
Замена
Р. Куарежма
️️️️
Нани
82'
Замена
Данни
️️️️
Б. Силва
76'
69'
Желтая карточка
Д. Васс
69'
Замена
Н. Йоргенсен
️️️️
Д. Васс
ГОЛ! 1:0!
Ж. Моутинью
66'
46'
Замена
В. Квист
️️️️
П. Хейбьерг
43'
Желтая карточка
К. Эриксен
25'
Желтая карточка
П. Хейбьерг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
0
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Нани
ЛВ
13
Данилу Перейра
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
19
Тиагу
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
4
Даниэль Аггер
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
5
Риза Дурмиси
ЦЗ
6
Ларс Якобсен
ПЗ
18
Даниэль Васс
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
2
Михаэль Крон-Дели
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
11
Никлас Бендтнер
ЦФ
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Португалия
22
Эдуарду
ВР
22
Уго Вентура
ВР
4
Луиш Нету
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
10
Данни
ЛП
17
Жоау Мариу
ЦП
4
Мигель Велозу
ЦП
15
Андре Андре
ЦП
9
Эдер
ЦФ
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
Дания
16
Стефан Андерсен
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
3
Янник Вестергор
ЦЗ
18
Эрик Святченко
ЦЗ
17
Симон Поульсен
ЦЗ
13
Томас Каленберг
ЦП
7
Вилльям Квист
ЦП
23
Пионе Систо
ЦП
18
Якоб Поульсен
ЦП
17
Мортен Расмуссен
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
9
Николай Йоргенсен
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Патрисиу
0
Коэнтрау
2
Алвеш
6
Карвалью
21
Соареш
13
Перейра
8
Моутинью
19
Тиагу
17
Нани
10
Силва
7
Роналду
4-3-1-2
1
Шмейхель
6
Якобсен
4
Кьер
5
Дурмиси
4
Аггер
18
Васс
23
Хейбьерг
2
Крон-Дели
10
Эриксен
9
Брейтуэйт
11
Бендтнер
8
Моутинью
6
Фонте
6
Фонте
8
Моутинью
10
Силва
10
Данни
10
Данни
10
Силва
17
Нани
20
Куарежма
20
Куарежма
17
Нани
23
Хейбьерг
7
Квист
7
Квист
23
Хейбьерг
10
Эриксен
20
Поульсен
20
Поульсен
10
Эриксен
18
Васс
9
Йоргенсен
9
Йоргенсен
18
Васс
Остались в запасе
Португалия
Дания
22
Эдуарду
ВР
22
Уго Вентура
ВР
4
Луиш Нету
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
17
Жоау Мариу
ЦП
4
Мигель Велозу
ЦП
15
Андре Андре
ЦП
9
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
16
Стефан Андерсен
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
3
Янник Вестергор
ЦЗ
18
Эрик Святченко
ЦЗ
17
Симон Поульсен
ЦЗ
13
Томас Каленберг
ЦП
23
Пионе Систо
ЦП
18
Якоб Поульсен
ЦП
17
Мортен Расмуссен
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Остались в запасе
22
Эдуарду
ВР
22
Уго Вентура
ВР
4
Луиш Нету
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
17
Жоау Мариу
ЦП
4
Мигель Велозу
ЦП
15
Андре Андре
ЦП
9
Эдер
ЦФ
Остались в запасе
16
Стефан Андерсен
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
3
Янник Вестергор
ЦЗ
18
Эрик Святченко
ЦЗ
17
Симон Поульсен
ЦЗ
13
Томас Каленберг
ЦП
23
Пионе Систо
ЦП
18
Якоб Поульсен
ЦП
17
Мортен Расмуссен
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Мортен Ольсен
Статистика матча Португалия - Дания
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
- : -
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
- : -
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Брага Мунисипаль
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2, Россия 2
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