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Евро-2024
Албания - Сербия
Албания - Сербия: обзор матча 08 октября 2015
Албания
08.10.2015, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа I, 9 тур
0 : 2
Завершен
Сербия
90+1'
А. Коларов
90+4'
А. Льяич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Албания - Сербия
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
А. Льяич
Пас отдал
Д. Тошич
90'
+3
Желтая карточка
А. Митрович
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
А. Коларов
Пас отдал
А. Льяич
Замена
А. Меха
️️️️
Э. Леньяни
83'
Желтая карточка
А. Аголли
79'
73'
Замена
Л. Фейса
️️️️
Н. Матич
Замена
С. Цикалеши
️️️️
Б. Балай
69'
68'
Желтая карточка
Н. Томович
65'
Замена
Д. Тошич
️️️️
Б. Иванович
54'
Замена
М. Сулеймани
️️️️
Д. Тадич
Замена
Э. Каце
️️️️
А. Лила
46'
Желтая карточка
Л. Цана
16'
3'
Желтая карточка
Л. Миливойевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
7
Анси Аголли
ЦЗ
2
Анди Лила
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
5
Лорик Цана
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
14
Таулант Джака
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
9
Ледиан Мемушай
ЦП
19
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Сербия
1
Владимир Стойкович
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
15
Ненад Томович
ЦЗ
6
Бранислав Иванович
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
21
Неманья Матич
ОП
4
Лука Миливойевич
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Зоран Тошич
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Радован Чурчич
Албания
12
Оргес Шехи
ВР
23
Албан Ходжа
ВР
5
Арлинд Айети
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Амир Абраши
ЦП
13
Бурим Кукели
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
20
Эргис Каце
ЦП
14
Альбан Меха
ПП
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
10
Армандо Садику
ЦФ
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
Сербия
1
Марко Дмитрович
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
24
Урош Спайич
ЦЗ
22
Иван Обрадович
ЦЗ
3
Душко Тошич
ЦЗ
8
Миралем Сулеймани
ЛП
23
Александар Катай
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
15
Дарко Брашанац
ЦП
6
Неманья Гудель
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
0
Петар Шкулетич
ЦФ
3-2-3-1
1
Бериша
6
Джимсити
5
Цана
3
Леньяни
2
Лила
4
Хюсай
14
Джака
8
Баша
9
Мемушай
19
Балай
4-1-1-3-1
1
Стойкович
15
Томович
6
Иванович
13
Митрович
4
Коларов
21
Матич
4
Миливойевич
7
Тошич
22
Льяич
10
Тадич
9
Митрович
2
Лила
20
Каце
20
Каце
2
Лила
3
Леньяни
14
Меха
14
Меха
3
Леньяни
19
Балай
16
Цикалеши
16
Цикалеши
19
Балай
6
Иванович
3
Тошич
3
Тошич
6
Иванович
10
Тадич
8
Сулеймани
8
Сулеймани
10
Тадич
21
Матич
15
Фейса
15
Фейса
21
Матич
Остались в запасе
Албания
Сербия
12
Оргес Шехи
ВР
23
Албан Ходжа
ВР
5
Арлинд Айети
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Амир Абраши
ЦП
13
Бурим Кукели
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
10
Армандо Садику
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
23
Александар Катай
ЛВ
1
Марко Дмитрович
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
24
Урош Спайич
ЦЗ
22
Иван Обрадович
ЦЗ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
15
Дарко Брашанац
ЦП
6
Неманья Гудель
ЦП
0
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Радован Чурчич
Остались в запасе
12
Оргес Шехи
ВР
23
Албан Ходжа
ВР
5
Арлинд Айети
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Амир Абраши
ЦП
13
Бурим Кукели
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
10
Армандо Садику
ЦФ
Остались в запасе
23
Александар Катай
ЛВ
1
Марко Дмитрович
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
24
Урош Спайич
ЦЗ
22
Иван Обрадович
ЦЗ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
15
Дарко Брашанац
ЦП
6
Неманья Гудель
ЦП
0
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Главный тренер
Радован Чурчич
Статистика матча Албания - Сербия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
- : -
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Ружди Бижута
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт Плюс, Спорт 1 (в повторе, 23:40)
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