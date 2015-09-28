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    Расписание матчей 28-09-2015

    август 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    сентябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2015
    28 сентября, понедельник
    00:00
    Канзаc Сити
    1:1
    Сиэтл
    Матч завершен
    28 сентября, понедельник
    02:00
    Сан-Хосе
    1:0
    Реал Солт-Лейк
    Матч завершен
    28 сентября, понедельник
    04:30
    Лос-Анджелес Гэлакси
    3:2
    Даллас
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2015, 28 тур
    28 сентября, понедельник
    00:30
    Крузейро
    2:0
    Коритиба
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2015/2016), 13 тур
    28 сентября, понедельник
    12:00
    Луч
    0:3
    Томь
    Матч завершен
    28 сентября, понедельник
    12:00
    СКА-Хабаровск
    0:1
    Тосно
    Матч завершен
    28 сентября, понедельник
    14:00
    КАМАЗ
    0:1
    Спартак-2
    Матч завершен
    28 сентября, понедельник
    15:00
    Енисей
    0:0
    Шинник
    Матч завершен
    28 сентября, понедельник
    16:00
    Сибирь
    1:0
    Байкал
    Матч завершен
    28 сентября, понедельник
    17:00
    Тюмень
    0:4
    Оренбург
    Матч завершен
    28 сентября, понедельник
    18:00
    Волга
    2:2
    Зенит-2
    Матч завершен
    28 сентября, понедельник
    19:00
    Волгарь
    2:0
    Армавир
    Матч завершен
    28 сентября, понедельник
    19:00
    Сокол
    1:1
    Арсенал
    Матч завершен
    28 сентября, понедельник
    20:00
    Балтика
    1:1
    Факел
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016), 11 тур
    28 сентября, понедельник
    15:00
    Дружба
    2:2
    Терек-2
    Матч завершен
    28 сентября, понедельник
    15:30
    Ангушт
    1:0
    СКА
    Матч завершен
    28 сентября, понедельник
    16:00
    Спартак-Нальчик
    2:1
    Краснодар-2
    Матч завершен
    28 сентября, понедельник
    16:00
    МИТОС
    0:3
    Астрахань
    Матч завершен
    28 сентября, понедельник
    17:00
    Машук-КМВ
    1:1
    Алания
    Матч завершен
    28 сентября, понедельник
    18:00
    Черноморец
    2:1
    Афипс
    Матч завершен
    28 сентября, понедельник
    18:00
    Динамо
    1:0
    Биолог-Новокубанск
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2015/2016), 10 тур
    28 сентября, понедельник
    16:30
    Амкар-Пермь
    2:1
    Мордовия
    Матч завершен
    28 сентября, понедельник
    19:00
    Ростов
    2:1
    Кубань (ЛФЛ)
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2015, 21 тур
    28 сентября, понедельник
    18:30
    Витебск
    1:0
    Гомель
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2015/2016), 6 тур
    28 сентября, понедельник
    19:00
    Кайсериспор
    0:1
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    28 сентября, понедельник
    19:00
    Касымпаша
    1:1
    Ризеспор
    Матч завершен
    28 сентября, понедельник
    20:00
    Бурсаспор
    2:0
    Эскишехирспор
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016), 11 тур
    28 сентября, понедельник
    19:00
    ЦРФСО
    0:0
    Строгино
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2015/2016), 5 тур
    28 сентября, понедельник
    19:30
    Верия
    1:2
    АЕК
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2015/2016), 10 тур
    28 сентября, понедельник
    20:00
    Хобро
    2:2
    Эсбьерг
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2015/2016), 6 тур
    28 сентября, понедельник
    20:00
    Фрозиноне
    2:0
    Эмполи
    Матч завершен
    28 сентября, понедельник
    22:00
    Аталанта
    2:1
    Сампдория
    Матч завершен
    Швеция. Аллсвенскан 2015, 26 тур
    28 сентября, понедельник
    20:00
    Гетеборг
    3:2
    Сундсвалль
    Матч завершен
    28 сентября, понедельник
    20:00
    Эльфсборг
    3:1
    Отвидаберг
    Матч завершен
    28 сентября, понедельник
    20:00
    Эребру
    2:1
    Кальмар
    Матч завершен
    28 сентября, понедельник
    20:00
    Юргорден
    2:2
    Хельсингборг
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2015/2016), 6 тур
    28 сентября, понедельник
    22:00
    Риу Аве
    1:0
    Академика
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2015/2016), 7 тур
    28 сентября, понедельник
    22:00
    Вест Бромвич
    2:3
    Эвертон
    Матч завершен
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