Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Дружба - Терек-2
Дружба - Терек-2: обзор матча 28 сентября 2015
Дружба
28.09.2015, понедельник, 15:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 11 тур
2 : 2
Завершен
Терек-2
17'
С. Джамилов
83'
Д. Павлов
21'
М. Адаев
71'
А. Кацаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дружба - Терек-2
Замена
А. Устюжанин
️️️️
С. Джамилов
90'
89'
Желтая карточка
А. Гераев
Желтая карточка
Р. Ахмедханов
88'
88'
Замена
З. Майсултанов
️️️️
А. Гарисултанов
ГОЛ! 2:2!
Д. Павлов
83'
Замена
А. Кравченко
️️️️
Р. Дудин
81'
78'
Замена
З. Осмаев
️️️️
Д. Кадиев
Замена
Д. Павлов
️️️️
А. Конов
75'
Замена
М. Малыш
️️️️
А. Датхужев
75'
71'
ГОЛ! 1:2!
А. Кацаев
Замена
А. Делок
️️️️
Н. Кажаров
70'
59'
Замена
А. Гераев
️️️️
А. Абубакаров
45'
Желтая карточка
А. Кацаев
35'
Желтая карточка
А. Абубакаров
Желтая карточка
А. Мендель
21'
21'
ГОЛ! 1:1!
М. Адаев
ГОЛ! 1:0!
С. Джамилов
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дружба
35
Тимур Ханиев
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
4
Мурат Муков
ЦЗ
7
Амир Конов
ЦЗ
42
Евгений Гурулев
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
19
Роман Дудин
ЦП
10
Адам Датхужев
АП
93
Ризван Ахмедханов
АП
87
Назир Кажаров
ЦФ
Главный тренер
Калин Степанян
Терек-2
27
Рамзан Асаев
ВР
95
Ахмед Абубакаров
ЛЗ
44
Джабраил Кадиев
ЦЗ
36
Магомед Адаев
ЦЗ
60
Ахьяд Гарисултанов
ПЗ
8
Шарапудин Шалбузов
ЦП
73
Руслани Мутошвили
ЦП
11
Евгений Дегтярев
ЦП
78
Аслан Янарсаев
ЦП
72
Сайха Абдурашидов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
Дружба
16
Станислав Меланченко
ВР
12
Юрий Манченко
ЦЗ
17
Максим Малыш
АП
13
Аскер Делок
АП
7
Андрей Кравченко
ЦФ
14
Андрей Устюжанин
ЦФ
22
Денис Павлов
ЦФ
Терек-2
81
Магомед Майрбеков
ВР
43
Ислам Давлетукаев
ЦЗ
10
Залимхан Майсултанов
ЛВ
90
Заур Осмаев
ЦП
83
Алибег Гераев
ЦП
42
Аслан Тохосашвили
ЦП
77
Али Кадыров
ЦФ
4-1-1-3-1
35
Ханиев
28
Бугулов
7
Конов
42
Гурулев
4
Муков
8
Мендель
19
Дудин
7
Джамилов
93
Ахмедханов
10
Датхужев
87
Кажаров
4-5-1
27
Асаев
60
Гарисултанов
44
Кадиев
36
Адаев
95
Абубакаров
10
Кацаев
11
Дегтярев
78
Янарсаев
72
Абдурашидов
73
Мутошвили
8
Шалбузов
19
Дудин
7
Кравченко
7
Кравченко
19
Дудин
10
Датхужев
17
Малыш
17
Малыш
10
Датхужев
7
Джамилов
14
Устюжанин
14
Устюжанин
7
Джамилов
7
Конов
22
Павлов
22
Павлов
7
Конов
87
Кажаров
13
Делок
13
Делок
87
Кажаров
60
Гарисултанов
10
Майсултанов
10
Майсултанов
60
Гарисултанов
44
Кадиев
90
Осмаев
90
Осмаев
44
Кадиев
95
Абубакаров
83
Гераев
83
Гераев
95
Абубакаров
Остались в запасе
Дружба
Терек-2
12
Юрий Манченко
ЦЗ
16
Станислав Меланченко
ВР
Главный тренер
Калин Степанян
43
Ислам Давлетукаев
ЦЗ
42
Аслан Тохосашвили
ЦП
77
Али Кадыров
ЦФ
81
Магомед Майрбеков
ВР
Остались в запасе
12
Юрий Манченко
ЦЗ
16
Станислав Меланченко
ВР
Остались в запасе
43
Ислам Давлетукаев
ЦЗ
42
Аслан Тохосашвили
ЦП
77
Али Кадыров
ЦФ
81
Магомед Майрбеков
ВР
Главный тренер
Калин Степанян
Статистика матча Дружба - Терек-2
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Дружба
1 : 0
31.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Астрахань
2 : 3
24.10.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Дружба
2 : 1
17.10.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Ростов-2
0 : 0
10.10.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Дружба
4 : 0
03.10.2026
Нефтяник
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 26 тур
МИТОС
0 : 1
30.05.2016
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 25 тур
Терек-2
0 : 3
24.05.2016
Спартак-Нальчик
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 24 тур
Черноморец
1 : 0
17.05.2016
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 23 тур
Терек-2
0 : 0
10.05.2016
Дружба
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 22 тур
Машук-КМВ
2 : 0
03.05.2016
Терек-2
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Недвижай
(Ставрополь)
Стадион:
Республиканский
Новости команд
Все
Дружба
Терек-2
«Дружба» – «Нефтяник Избербаш»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Динамо-2 Махачкала» – «Дружба»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Дружба» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2026
9 сентября
«Дружба» – «Енисей»: кто победит в матче 4-го раунда Пути регионов Кубка России 2026/2027
8 сентября
«Дружба» – «Нефтяник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Дружба» – «Нефтяник Избербаш»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Динамо-2 Махачкала» – «Дружба»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Дружба» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2026
9 сентября
«Дружба» – «Енисей»: кто победит в матче 4-го раунда Пути регионов Кубка России 2026/2027
8 сентября
«Дружба» – «Нефтяник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+