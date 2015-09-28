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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Ангушт - СКА-Ростов
Ангушт - СКА-Ростов: обзор матча 28 сентября 2015
Ангушт
28.09.2015, понедельник, 15:30
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 11 тур
1 : 0
Завершен
СКА-Ростов
54'
А. Конов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ангушт - СКА-Ростов
Замена
И. Цуроев
️️️️
А. Прус
90'
Желтая карточка
О. Журавлев
85'
Замена
А. Дзейтов
️️️️
С. Гаракоев
85'
Замена
О. Журавлев
️️️️
А. Конов
81'
78'
Замена
М. Борисов
️️️️
С. Рябоконь
75'
Желтая карточка
С. Рябоконь
73'
Замена
Р. Ходунов
️️️️
Е. Охрименко
64'
Замена
М. Светозаров
️️️️
В. Ларинов
61'
Замена
И. Захаров
️️️️
Е. Пронин
58'
Замена
А. Маренич
️️️️
А. Соболь
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Конов
54'
53'
Желтая карточка
Е. Охрименко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ангушт
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
14
Залим Кишев
ЦЗ
4
Магомед Балаев
ЦЗ
5
Апти Аушев
ЦЗ
22
Сергей Шаров
ОП
19
Константин Михайлов
ЦП
10
Асланбек Конов
ЦП
17
Альберт Прус
ЦП
7
Ахмед Барахоев
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
11
Заурбек Конов
ЦФ
Главный тренер
Геннадий Бондарук
СКА-Ростов
61
Иннокентий Колесов
ВР
3
Николай Казаченко
ЦЗ
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
5
Евгений Охрименко
ПЗ
77
Девико Хинчагов
ЦП
11
Влад Ларинов
ЦП
13
Евгений Пронин
ЦП
6
Артем Соболь
ЦП
61
Артем Геворкян
ЦФ
10
Вячеслав Боков
ЦФ
9
Александр Подбельцев
ЦФ
Ангушт
28
Ибрагим Шибилов
ВР
55
Ибрагим Албогочиев
ЦП
8
Аслан Дзейтов
ЦП
20
Адам Коттоев
ЦП
70
Олег Журавлев
ЦФ
32
Борис Мержоев
ЦФ
9
Ислам Цуроев
ЦФ
СКА-Ростов
95
Сергей Будко
ВР
3
Михаил Борисов
ЦЗ
71
Александр Маренич
ЛП
52
Таймураз Кудзиев
ЦП
10
Михаил Светозаров
ЦП
27
Илья Захаров
ЦП
81
Роман Ходунов
ЦФ
3-1-5-1
1
Хамхоев
14
Кишев
4
Балаев
5
Аушев
22
Шаров
19
Михайлов
10
Конов
17
Прус
7
Барахоев
33
Гаракоев
11
Конов
3-4-3
61
Колесов
5
Охрименко
3
Рябоконь
3
Казаченко
11
Ларинов
13
Пронин
6
Соболь
77
Хинчагов
9
Подбельцев
10
Боков
61
Геворкян
33
Гаракоев
8
Дзейтов
8
Дзейтов
33
Гаракоев
10
Конов
70
Журавлев
70
Журавлев
10
Конов
17
Прус
9
Цуроев
9
Цуроев
17
Прус
3
Рябоконь
3
Борисов
3
Борисов
3
Рябоконь
11
Ларинов
10
Светозаров
10
Светозаров
11
Ларинов
13
Пронин
27
Захаров
27
Захаров
13
Пронин
6
Соболь
71
Маренич
71
Маренич
6
Соболь
5
Охрименко
81
Ходунов
81
Ходунов
5
Охрименко
Остались в запасе
Ангушт
СКА-Ростов
55
Ибрагим Албогочиев
ЦП
28
Ибрагим Шибилов
ВР
20
Адам Коттоев
ЦП
32
Борис Мержоев
ЦФ
Главный тренер
Геннадий Бондарук
52
Таймураз Кудзиев
ЦП
95
Сергей Будко
ВР
Остались в запасе
55
Ибрагим Албогочиев
ЦП
28
Ибрагим Шибилов
ВР
20
Адам Коттоев
ЦП
32
Борис Мержоев
ЦФ
Остались в запасе
52
Таймураз Кудзиев
ЦП
95
Сергей Будко
ВР
Главный тренер
Геннадий Бондарук
Статистика матча Ангушт - СКА-Ростов
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/16 финала
Спартак Т
1 : 1
12.08.2026
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/32 финала
СКА-Ростов
2 : 2
29.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
СКА-Ростов
2 : 2
25.11.2023
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
19.11.2023
СКА-Ростов
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
СКА-Ростов
1 : 0
15.11.2023
Победа
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Пода
(Элиста)
Стадион:
Центральный им. Р. Аушева
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