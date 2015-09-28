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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Зенит-2
Волга - Зенит-2: обзор матча 28 сентября 2015
Волга
28.09.2015, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
2 : 2
Завершен
Зенит-2
38'
А. Миносян
64'
А. Буйволов
13'
В. Зинков
56'
П. Киреенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Зенит-2
90'
Замена
К. Троянов
️️️️
Д. Ящук
89'
Вторая желтая
В. Зинков
89'
Желтая карточка
В. Зинков
Замена
Д. Полянин
️️️️
А. Миносян
70'
ГОЛ! 2:2!
А. Буйволов
64'
62'
Замена
Д. Ящук
️️️️
М. Палиенко
Замена
И. Петров
️️️️
А. Саркисов
60'
56'
ГОЛ! 1:2!
П. Киреенко
Замена
И. Лукьянов
️️️️
А. Козлов
54'
Замена
А. Шеляков
️️️️
И. Кухарчук
54'
46'
Замена
П. Киреенко
️️️️
Е. Марков
ГОЛ! 1:1!
А. Миносян
38'
37'
Желтая карточка
Д. Богаев
17'
Желтая карточка
И. Зуев
13'
ГОЛ! 0:1!
В. Зинков
Желтая карточка
А. Саркисов
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
31
Леандро
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
22
Андрей Иванов
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
18
Артем Попов
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Волга
1
Денис Вавилин
ВР
15
Росин Колев
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
12
Алексей Шеляков
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Зенит-2
96
Игорь Обухов
ВР
13
Павел Киреенко
ЛВ
79
Константин Троянов
ОП
91
Данила Ящук
ЦП
4-3-1-2
25
Нигматуллин
19
Гарбуз
25
Буйволов
3
Пасько
7
Маляров
7
Миносян
13
Замалиев
31
Леандро
44
Кухарчук
11
Саркисов
32
Козлов
3-4-2-1
23
Бабурин
55
Лобов
58
Зуев
4
Васильев
88
Богаев
18
Зырянов
5
Зинков
22
Иванов
18
Попов
99
Палиенко
20
Марков
44
Кухарчук
12
Шеляков
12
Шеляков
44
Кухарчук
7
Миносян
6
Полянин
6
Полянин
7
Миносян
11
Саркисов
10
Петров
10
Петров
11
Саркисов
32
Козлов
9
Лукьянов
9
Лукьянов
32
Козлов
20
Марков
13
Киреенко
13
Киреенко
20
Марков
99
Палиенко
91
Ящук
91
Ящук
99
Палиенко
Ящук
79
Троянов
79
Троянов
Ящук
Остались в запасе
Волга
Зенит-2
1
Денис Вавилин
ВР
15
Росин Колев
ЦЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
96
Игорь Обухов
ВР
Главный тренер
Владислав Радимов
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
15
Росин Колев
ЦЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
Главный тренер
Владислав Радимов
Статистика матча Волга - Зенит-2
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
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0 : 3
12.09.2026
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Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Стадион:
Локомотив
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