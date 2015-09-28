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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Черноморец - Афипс
Черноморец - Афипс: обзор матча 28 сентября 2015
Черноморец
28.09.2015, понедельник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 11 тур
2 : 1
Завершен
Афипс
6'
Э. Лусикян
90'
Н. Бояринцев
60'
В. Ижик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Афипс
Замена
С. Захарченко
️️️️
Н. Бояринцев
90'
ГОЛ! 2:1!
Н. Бояринцев
90'
Желтая карточка
Б. Мустафаев
81'
73'
Желтая карточка
Ю. Иванов
Желтая карточка
В. Дубовой
73'
Замена
А. Абрамов
️️️️
Д. Хасцаев
71'
Желтая карточка
Д. Хасцаев
69'
62'
Желтая карточка
А. Кирьян
Желтая карточка
А. Кузнецов
61'
60'
ГОЛ! 1:1!
В. Ижик
59'
Замена
С. Бабенко
️️️️
С. Дрампов
53'
Желтая карточка
А. Маслевский
46'
Замена
О. Правило
️️️️
И. Юдин
45'
Желтая карточка
И. Юдин
43'
Желтая карточка
Р. Хибаба
Замена
Д. Хасцаев
️️️️
В. Медников
21'
ГОЛ! 1:0!
Э. Лусикян
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
1
Иван Комиссаров
ВР
3
Евгений Корнилов
ЦЗ
2
Владислав Дубовой
ЦЗ
96
Алексей Кузнецов
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
11
Эдуард Лусикян
ЦП
17
Вениамин Медников
ЦП
2
Анатолий Пуляев
ПП
18
Николай Бояринцев
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Афипс
1
Евгений Шамрин
ВР
15
Роман Хибаба
ЦЗ
75
Сергей Дрампов
ЦЗ
95
Артем Кирьян
ЦЗ
44
Андрей Золотов
ЦЗ
77
Виталий Ижик
ЦЗ
3
Иван Юдин
ЦЗ
25
Юрий Иванов
ЦП
18
Максим Петрук
ЦП
22
Филипп Черкасов
ЦП
23
Артем Маслевский
ЦФ
Черноморец
13
Максим Матюша
ВР
13
Артур Ахмеджанов
ЦЗ
94
Станислав Захарченко
ЦП
29
Алексей Абрамов
ЦП
5
Дмитрий Михайленко
ЦП
20
Владислав Фулга
ЦП
17
Дзамболат Хасцаев
ЦФ
Афипс
16
Владимир Чуев
ВР
25
Олег Правило
ЦЗ
10
Олег Ещенко
ЦП
46
Вячеслав Калинкин
ЦП
9
Сергей Бабенко
ЦФ
3-1-4-1
15
Мустафаев
3
Корнилов
2
Дубовой
96
Кузнецов
21
Кокоев
8
Кочубей
11
Лусикян
17
Медников
2
Пуляев
18
Бояринцев
3-2-3-1
1
Шамрин
44
Золотов
77
Ижик
3
Юдин
75
Дрампов
95
Кирьян
25
Иванов
18
Петрук
22
Черкасов
23
Маслевский
18
Бояринцев
94
Захарченко
94
Захарченко
18
Бояринцев
Хасцаев
29
Абрамов
29
Абрамов
Хасцаев
17
Медников
17
Хасцаев
17
Хасцаев
17
Медников
75
Дрампов
9
Бабенко
9
Бабенко
75
Дрампов
3
Юдин
25
Правило
25
Правило
3
Юдин
Остались в запасе
Черноморец
Афипс
13
Артур Ахмеджанов
ЦЗ
5
Дмитрий Михайленко
ЦП
20
Владислав Фулга
ЦП
13
Максим Матюша
ВР
Главный тренер
Эдуард Саркисов
16
Владимир Чуев
ВР
10
Олег Ещенко
ЦП
46
Вячеслав Калинкин
ЦП
Остались в запасе
13
Артур Ахмеджанов
ЦЗ
5
Дмитрий Михайленко
ЦП
20
Владислав Фулга
ЦП
13
Максим Матюша
ВР
Остались в запасе
16
Владимир Чуев
ВР
10
Олег Ещенко
ЦП
46
Вячеслав Калинкин
ЦП
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Статистика матча Черноморец - Афипс
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 34 тур
Машук-КМВ
0 : 0
27.05.2018
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 33 тур
Афипс
2 : 0
20.05.2018
Дружба
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 32 тур
Краснодар-2
1 : 0
16.05.2018
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 31 тур
Афипс
4 : 0
11.05.2018
СКА-Ростов
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
04.05.2018
Афипс
Информация о матче
Главный судья:
Юнус Кошко
(Белореченск)
Стадион:
Центральный
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