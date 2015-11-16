Шандао доволен ничейным результатом товарищеского матча

Бразильский защитник «Кубани» Шандао рассказал о полезности товарищеского матча с клубом второго дивизиона "Афипс", который завершился ничейным результатом.

«Это был достаточно сложный матч: как для меня, так и для команды. Было весьма холодно, плюс весьма хорошее, но синтетическое поле. В принципе им можно быть довольным, но это было несколько непривычно. Рад что на нас пришло посмотреть столько болельщиков – для нас это праздник.

К несчастью игра не была столь зрелищной как могла бы быть, и как наверняка хотелось бы для всех. Но мы сыграли как смогли. Встреча закончилась заслуженной для «Афипса» ничьей 1:1. Мы довольны хорошей встречей.

Это был товарищеский матч, где в первом тайме мы играли более-менее основным составом, а во втором вышла молодежь, для которой это было непривычно. Плюс наши соперники в некоторых моментах играли весьма жестко. Поэтому 1:1 – нормальный результат для товарищеской встречи, которым можно быть довольным.

Мы отработали в этой встрече то, что хотели: нашу стратегию и тактические элементы на предстоящие встречи.

Пошла ли пауза в чемпионате на пользу «Кубани» или во вред? К сожалению, мы не влияем на календарь игр. Такой распорядок устанавливает ФИФА. Но безусловно, когда в игре появляется двухнедельная пауза… Конечно же все это время мы ведем тренировочный процесс, и не теряем ритм: отдыхаем всего 3-4 дня.

Однако нет игрового ритма, что не менее важно. Мое мнение: это бы данные паузы в чемпионате можно было бы отменить, конечно же я был бы «за». Игровой ритм крайне важен.

Уверен в том, что предстоящих играх мы наберем достаточно очков. И к концу чемпионата, точнее – даже раньше, мы обезопасим себя от каких бы то ни было проблем», - заявил Шандао.

В рамках 16-го тура российской Премьер-лиги «Кубань» будет принимать «Терек» на своем поле в субботу, 21 ноября, в 17:00 по московскому времени.