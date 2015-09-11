Потенциальный инвестор «Кубани»: «Пока в клубе существует двоевластие, помочь нереально»

Андрей Андреев заявил, что готов финансово помогать Генеральный директор ОАО «Краснодаргазстрой» и по совместительству президент ФК «Афипс» заявил, что готов финансово помогать «Кубани» , но не станет это делать, пока в руководстве желто-зеленых существует двоевластие.

«Последнее время в интернете и СМИ ходили слухи, что я стал главным инвестором «Кубани». Мне надоели эти разговоры, я хотел высказаться. Да, я участвовал в совещании у губернатора Краснодарского края по поводу ситуации вокруг «Кубани» на котором было анонсирование создание попечительского совета клуба. Тогда я первым заявил, что готов войти в этот орган управления и сразу покинул совещание, чтобы избежать давление на меня. Я очень трепетно отношусь к «Кубани», потому что сам из Краснодара. Я люблю этот клуб и готов ему помочь. Да вобщем-то и помогаю уже. Делаю это от души. Без моего ведома меня выбрали попечителем совета. В отношении последних проблем «Кубани» есть политическая подоплека о которой я не хотел бы говорить. Есть и экономическая. Считаю, что сейчас попечительский совет бесполезен, пока нет попечителей. А кто придет, если пока в клубе двоевластие? Есть краевые власти и есть господин Олег Мкртчан. Кто уйдет и кто останется в руководстве клуба — я могу лишь догадываться.

Сразу скажу, что с Олегом Мкртчаном я даже не знаком. Желание у администрации выкупить все акции и стать единоличным владельцем клуба есть. Но идея была какая — получить оставшуюся часть акций за е попечительского совета. До конца этот вопрос не решен. Если это произойдет — мы поможем «Кубани». Но пока в клубе существует двоевластие это нереально», - подчеркнул Андреев.