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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Эвертон
Вест Бромвич - Эвертон: обзор матча 28 сентября 2015
Вест Бромвич
28.09.2015, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 3
Завершен
Эвертон
41'
С. Бераино
54'
К. Доусон
55'
Р. Лукаку
75'
А. Коне
84'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Эвертон
89'
Замена
А. Леннон
️️️️
Р. Лукаку
Замена
Р. Ламберт
️️️️
К. Якоб
85'
84'
ГОЛ! 2:3!
Р. Лукаку
Пас отдал
Ж. Деулофеу
76'
Желтая карточка
А. Коне
75'
ГОЛ! 2:2!
А. Коне
Пас отдал
Р. Лукаку
72'
Замена
А. Коне
️️️️
Т. Браунинг
72'
Замена
Д. Гибсон
️️️️
С. Нейсмит
70'
Желтая карточка
Д. МакКарти
Замена
К. Гарднер
️️️️
Х. Саломон Рондон
69'
64'
Желтая карточка
С. Нейсмит
55'
ГОЛ! 2:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
Ж. Деулофеу
ГОЛ! 2:0!
К. Доусон
Пас отдал
К. Брант
54'
ГОЛ! 1:0!
С. Бераино
Пас отдал
Д. Моррисон
41'
Замена
Д. Честер
️️️️
Й. Ольссон
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Вест Бромвич
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
24
Даррон Гибсон
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
21
Леон Осман
ПП
2
Аруна Коне
ЦФ
3-5-2
13
Майхилл
35
Эванс
15
Доусон
13
Ольссон
11
Брант
22
Якоб
7
Моррисон
16
МакКлин
24
Флетчер
38
Бераино
23
Рондон
4-3-3
1
Ховард
3
Браунинг
19
Ягиелка
26
Мори
22
Гэллоуэй
16
МакКарти
6
Баркли
18
Бэрри
9
Лукаку
14
Нейсмит
10
Деулофеу
13
Ольссон
17
Честер
17
Честер
13
Ольссон
23
Рондон
8
Гарднер
8
Гарднер
23
Рондон
22
Якоб
17
Ламберт
17
Ламберт
22
Якоб
14
Нейсмит
24
Гибсон
24
Гибсон
14
Нейсмит
9
Лукаку
12
Леннон
12
Леннон
9
Лукаку
3
Браунинг
2
Коне
2
Коне
3
Браунинг
Остались в запасе
Вест Бромвич
Эвертон
20
Каллум МакМанаман
ПВ
1
Андерс Линдегаард
ВР
7
Серж Гнабри
ПВ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
21
Леон Осман
ПП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
1
Андерс Линдегаард
ВР
7
Серж Гнабри
ПВ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
21
Леон Осман
ПП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Вест Бромвич - Эвертон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Хоуторнс
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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