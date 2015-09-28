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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Факел
Балтика - Факел: обзор матча 28 сентября 2015
Балтика
28.09.2015, понедельник, 20:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
1 : 1
Завершен
Факел
90+2'
А. Рябокобыленко
58'
В. Шахов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Факел
90'
+2
Желтая карточка
В. Свежов
ГОЛ! 1:1!
А. Рябокобыленко
90'
+2
Замена
Н. Глушков
️️️️
А. Макарчук
86'
83'
Замена
А. Касьян
️️️️
Д. Коробов
73'
Замена
А. Дутов
️️️️
Д. Гриднев
Замена
В. Земченков
️️️️
О. Ланин
73'
Замена
А. Сердюк
️️️️
В. Запрудских
70'
65'
Замена
А. Заболотный
️️️️
М. Бирюков
58'
ГОЛ! 0:1!
В. Шахов
Желтая карточка
С. Цуканов
57'
Желтая карточка
Е. Цимбал
49'
46'
Замена
А. Рылов
️️️️
И. Альшин
28'
Желтая карточка
Д. Гриднев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
8
Евгений Цимбал
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Факел
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
33
Максим Волков
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
76
Григорий Постаногов
ЦФ
7
Артем Сердюк
ЦФ
Факел
24
Дмитрий Терновский
ВР
5
Юрий Дубровин
ПЗ
66
Александр Дутов
ОП
10
Артур Рылов
ПП
36
Олег Самсонов
ПП
91
Антон Заболотный
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
4-3-2-1
16
Барановский
17
Макарчук
4
Овсиенко
39
Цуканов
68
Запрудских
64
Ланин
8
Цимбал
5
Рябокобыленко
93
Каленкович
7
Чхапелия
10
Гелоян
4-3-2-1
1
Саутин
29
Шахов
15
Тихий
93
Бурнаш
71
Багаев
6
Свежов
27
Мурнин
56
Гриднев
10
Альшин
7
Коробов
17
Бирюков
68
Запрудских
7
Сердюк
7
Сердюк
68
Запрудских
64
Ланин
23
Земченков
23
Земченков
64
Ланин
17
Макарчук
47
Глушков
47
Глушков
17
Макарчук
56
Гриднев
66
Дутов
66
Дутов
56
Гриднев
10
Альшин
10
Рылов
10
Рылов
10
Альшин
17
Бирюков
91
Заболотный
91
Заболотный
17
Бирюков
7
Коробов
19
Касьян
19
Касьян
7
Коробов
Остались в запасе
Балтика
Факел
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
76
Григорий Постаногов
ЦФ
1
Алексей Рогачев
ВР
33
Максим Волков
ЦП
Главный тренер
Хазрет Дышеков
24
Дмитрий Терновский
ВР
5
Юрий Дубровин
ПЗ
36
Олег Самсонов
ПП
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
76
Григорий Постаногов
ЦФ
1
Алексей Рогачев
ВР
33
Максим Волков
ЦП
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
5
Юрий Дубровин
ПЗ
36
Олег Самсонов
ПП
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Балтика - Факел
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Балтика
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