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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - Эмполи
Фрозиноне - Эмполи: обзор матча 28 сентября 2015
Фрозиноне
28.09.2015, понедельник, 20:00
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 0
Завершен
Эмполи
58'
Ф. Дионизи
71'
Ф. Дионизи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрозиноне - Эмполи
84'
Желтая карточка
М. Ливайя
Замена
А. Фрара
️️️️
М. Гори
82'
Желтая карточка
Л. Бланчард
79'
77'
Красная карточка
Р. Сапонара
76'
Желтая карточка
Л. Тонелли
74'
Замена
Л. Биттанте
️️️️
В. Лорини
Замена
Р. Чибса
️️️️
Д. Соддимо
73'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Дионизи
71'
70'
Замена
М. Ливайя
️️️️
Д. Кроче
70'
Замена
Л. Паредес
️️️️
М. Пуччарелли
Замена
Л. Паганини
️️️️
А. Тонев
64'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Дионизи
58'
51'
Желтая карточка
П. Зелински
Желтая карточка
Д. Соддимо
37'
27'
Желтая карточка
В. Лорини
Желтая карточка
М. Гори
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
1
Никола Леали
ВР
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
18
Федерико Дионизи
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Фрозиноне
1
Массимо Саппино
ВР
4
Адриано Руссо
ЦЗ
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
31
Маттео Киофани
ЦЗ
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
27
Роберт Гучер
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
7
Лука Паганини
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
15
Николас Кастильо
ЦФ
Эмполи
22
Альберто Пелаготти
ВР
27
Лука Биттанте
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
10
Роналдо
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
24
Алессандро Пью
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
4-4-2
1
Леали
6
Бланчард
23
Диаките
20
Павлович
20
Рози
24
Тонев
5
Гори
23
Саммарко
10
Соддимо
9
Чиофани
18
Дионизи
4-2-1-2
1
Скорупски
16
Лорини
26
Тонелли
21
Коста
6
Мариу Руй
10
Диуссе
7
Зелински
17
Сапонара
7
Маккароне
20
Пуччарелли
5
Гори
7
Фрара
7
Фрара
5
Гори
10
Соддимо
13
Чибса
13
Чибса
10
Соддимо
24
Тонев
7
Паганини
7
Паганини
24
Тонев
16
Лорини
27
Биттанте
27
Биттанте
16
Лорини
20
Пуччарелли
5
Паредес
5
Паредес
20
Пуччарелли
11
Кроче
10
Ливайя
10
Ливайя
11
Кроче
Остались в запасе
Фрозиноне
Эмполи
4
Адриано Руссо
ЦЗ
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
31
Маттео Киофани
ЦЗ
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
1
Массимо Саппино
ВР
27
Роберт Гучер
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
15
Николас Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
24
Алессандро Пью
ЦФ
22
Альберто Пелаготти
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
33
Раде Крунич
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
10
Роналдо
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
4
Адриано Руссо
ЦЗ
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
31
Маттео Киофани
ЦЗ
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
1
Массимо Саппино
ВР
27
Роберт Гучер
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
15
Николас Кастильо
ЦФ
Остались в запасе
24
Алессандро Пью
ЦФ
22
Альберто Пелаготти
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
33
Раде Крунич
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
10
Роналдо
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Фрозиноне - Эмполи
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Матуза
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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