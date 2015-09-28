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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Оренбург
Тюмень - Оренбург: обзор матча 28 сентября 2015
Тюмень
28.09.2015, понедельник, 17:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
0 : 4
Завершен
Оренбург
10'
А. Делькин
45+1'
И. Маркелов
48'
И. Маркелов (П)
82'
Х. Аппаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Оренбург
Замена
А. Полин
️️️️
А. Пустозеров
85'
83'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
И. Маркелов
82'
ГОЛ! 0:4!
Х. Аппаев
80'
Замена
А. Зюзинс
️️️️
С. Бреев
Замена
А. Чуканов
️️️️
М. Маркин
77'
75'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
А. Делькин
Замена
А. Заславский
️️️️
Х. Мамтов
71'
70'
Желтая карточка
Д. Андреев
65'
Замена
А. Друзин
️️️️
Р. Воробьев
Замена
С. Кошелев
️️️️
А. Павленко
59'
48'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
И. Маркелов
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
И. Маркелов
41'
Желтая карточка
Р. Воробьев
Желтая карточка
П. Шакуро
14'
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Делькин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
20
Никита Теленков
ЛП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
8
Андрей Полин
ЦП
72
Сергей Кошелев
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
7
Александр Заславский
ЦФ
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
3-2-3-2
35
Телков
4
Локтионов
90
Шакуро
77
Павленко
2
Кичин
57
Абазов
20
Теленков
4
Кленкин
4
Пустозеров
9
Мамтов
93
Маркин
3-3-2-1-1
98
Абакумов
10
Парняков
15
Андреев
58
Ойеволе
12
Малых
8
Афонин
2
Полуяхтов
84
Воробьев
23
Бреев
88
Маркелов
90
Делькин
9
Мамтов
7
Заславский
7
Заславский
9
Мамтов
4
Пустозеров
8
Полин
8
Полин
4
Пустозеров
77
Павленко
72
Кошелев
72
Кошелев
77
Павленко
93
Маркин
7
Чуканов
7
Чуканов
93
Маркин
88
Маркелов
70
Кабутов
70
Кабутов
88
Маркелов
23
Бреев
17
Зюзинс
17
Зюзинс
23
Бреев
84
Воробьев
30
Друзин
30
Друзин
84
Воробьев
90
Делькин
14
Аппаев
14
Аппаев
90
Делькин
Остались в запасе
Тюмень
Оренбург
35
Артем Смирнов
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
73
Дмитрий Чванов
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
35
Артем Смирнов
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
Остались в запасе
73
Дмитрий Чванов
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Тюмень - Оренбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Геолог
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