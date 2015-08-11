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июль 2015
август 2015
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2015/2016), 5 тур
Чита
0 : 1
Смена
Завершен
Сибирь-2
0 : 0
Сахалин
Завершен
Франция. Кубок лиги (2015/2016), 1/64 финала
Ланс
0 : 0
Аяччо
Завершен
1 : 2
Метц
Завершен
Сошо
3 : 2
Ньор
Завершен
Осер
1 : 0
Ред Стар
Завершен
Орлеан
1 : 2
Тур
Завершен
Нанси
2 : 1
Шатору
Завершен
Лаваль
1 : 0
Ним
Завершен
Дижон
3 : 3
Кретель
Завершен
Валансьен
1 : 3
Клермон
Завершен
Брест
2 : 2
Бур-ан-Бресс
Завершен
Арль-Авиньон
0 : 3
Эвиан
Завершен
Гавр
1 : 2
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016), 4 тур
МИТОС
0 : 0
Черноморец
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016), 4 тур
Тамбов
0 : 0
Зенит
Завершен
Торпедо
0 : 1
Чертаново
Завершен
Металлург Л
3 : 2
Динамо Бр
Завершен
Локомотив
1 : 2
Витязь
Завершен
Орел
0 : 0
Калуга
Завершен
Рязань
0 : 0
Авангард
Завершен
Энергомаш
2 : 2
Арсенал-2
Завершен
Англия. Кубок Лиги (2015/2016), 1/64 финала
Колчестер Юнайтед
0 : 1
Рединг
Завершен
Карлайл Юнайтед
3 : 1
Честерфилд
Завершен
Кардифф
1 : 0
Уимблдон
Завершен
Йовил
0 : 3
Куинз Парк Рейнджерс
Завершен
Ипсвич Таун
2 : 1
Стивенидж
Завершен
Вулверхэмптон
2 : 1
Ньюпорт Каунти
Завершен
Бристоль Роверс
1 : 2
Бирмингем Сити
Завершен
Йорк Сити
3 : 2
Брэдфорд Сити
Завершен
Брентфорд
0 : 4
Оксфорд
Завершен
Блэкберн
1 : 2
Шрусбери Таун
Завершен
Аккрингтон Стэнли
2 : 3
Халл Сити
Завершен
Болтон
0 : 1
Бертон Альбион
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
4 : 1
Мэнсфилд Таун
Завершен
Чарльтон
4 : 1
Дагенхэм энд Редбридж
Завершен
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
Ноттс Каунти
Завершен
Флитвуд
0 : 1
Хартлпул Юнайтед
Завершен
Уиком Уондерерс
0 : 1
Фулхэм
Завершен
Уиган Атлетик
1 : 2
Бери
Завершен
Сканторп Юнайтед
1 : 2
Барнсли
Завершен
Суиндон Таун
1 : 2
Эксетер Сити
Завершен
Саутенд Юнайтед
0 : 1
Брайтон
Завершен
Рочдейл
2 : 1
Ковентри
Завершен
Ротерхэм
1 : 0
Кембридж Юнайтед
Завершен
Порт Вейл
1 : 0
Бернли
Завершен
Плимут Аргайл
1 : 2
Гиллинхэм
Завершен
Питерборо Юнайтед
2 : 0
Кроули Таун
Завершен
Ноттингем Форест
3 : 4
Уолсолл
Завершен
Нортгемптон Таун
3 : 0
Блэкпул
Завершен
Моркамб
0 : 1
Шеффилд Юнайтед
Завершен
Милтон Кинс Донс
2 : 1
Лейтон Ориент
Завершен
Миллуолл
1 : 2
Барнет
Завершен
Лутон Таун
3 : 1
Бристоль Сити
Завершен
Австрия. Бундеслига (2015/2016), 4 тур
Рид
1 : 4
Зальцбург
Завершен
Голландия. Эредивизие (2015/2016), 1 тур
АДО Ден Хааг
2 : 2
ПСВ
Завершен
Херенвен
3 : 1
Де Графсхап
Завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2015/2016), 3 тур
Данди Юнайтед
2 : 2
Данди
Завершен
Сент-Джонстон
1 : 1
Росс Каунти
Завершен