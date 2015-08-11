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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Моркамб - Шеффилд Юнайтед
Моркамб - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 11 августа 2015
Моркамб
11.08.2015, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/64 финала
0 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Моркамб - Шеффилд Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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5 : 0
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11.04.2026
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06.04.2026
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Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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