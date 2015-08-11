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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Энергомаш - Арсенал-2
Энергомаш - Арсенал-2: обзор матча 11 августа 2015
Энергомаш
11.08.2015, вторник, 19:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 4 тур
2 : 2
Завершен
Арсенал-2
70'
О. Калугин
75'
А. Семейкин
85'
А. Чибиров
90'
А. Закарлюка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Энергомаш - Арсенал-2
Замена
А. Аршинов
️️️️
А. Агеев
90'
90'
ГОЛ! 2:2!
А. Закарлюка
85'
ГОЛ! 2:1!
А. Чибиров
84'
Замена
Р. Изотов
️️️️
Р. Гагиты
78'
Замена
В. Альшанский
️️️️
А. Базанов
Замена
М. Меренков
️️️️
А. Самсонов
76'
ГОЛ! 2:0!
А. Семейкин
75'
71'
Замена
А. Котенко
️️️️
П. Сергеев
ГОЛ! 1:0!
О. Калугин
70'
66'
Замена
А. Крючков
️️️️
Д. Смирнов
Замена
Д. Самойлов
️️️️
В. Фасхутдинов
64'
Замена
В. Сергеев
️️️️
Д. Бурмистров
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Энергомаш
1
Андрей Рыжиков
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
21
Денис Белобаев
ОП
27
Олег Калугин
ЦП
19
Александр Штыпула
ЦП
7
Сергей Тонких
ЦП
76
Александр Агеев
АП
88
Владислав Фасхутдинов
ЦФ
10
Дмитрий Бурмистров
ЦФ
Арсенал-2
35
Максим Староверов
ВР
92
Андрей Налетов
ЦЗ
55
Артур Фарион
ЦЗ
2
Александр Чибиров
ЦЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
73
Ренат Гагиты
ЦП
20
Павел Сергеев
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
11
Алексей Базанов
ЦФ
17
Александр Закарлюка
ЦФ
Главный тренер
Василий Рожнов
Энергомаш
16
Артем Цыгулев
ВР
91
Александр Аршинов
ЦЗ
29
Михаил Меренков
ЦЗ
8
Артем Польшин
ЦЗ
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
14
Виктор Сергеев
ЦФ
22
Денис Дегтев
ЦФ
Арсенал-2
36
Михаил Левашов
ВР
2
Никита Сорокин
ЦЗ
27
Артем Мингазов
ОП
21
Александр Крючков
ОП
33
Александр Котенко
ЦП
9
Роман Изотов
ЦФ
30
Валерий Альшанский
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Рыжиков
44
Самсонов
2
Колесников
28
Семейкин
21
Белобаев
27
Калугин
19
Штыпула
7
Тонких
76
Агеев
10
Бурмистров
88
Фасхутдинов
3-2-3-2
35
Староверов
92
Налетов
55
Фарион
2
Чибиров
11
Стародуб
9
Шилов
73
Гагиты
20
Сергеев
24
Смирнов
17
Закарлюка
11
Базанов
88
Фасхутдинов
15
Самойлов
15
Самойлов
88
Фасхутдинов
76
Агеев
91
Аршинов
91
Аршинов
76
Агеев
10
Бурмистров
14
Сергеев
14
Сергеев
10
Бурмистров
44
Самсонов
29
Меренков
29
Меренков
44
Самсонов
73
Гагиты
9
Изотов
9
Изотов
73
Гагиты
20
Сергеев
33
Котенко
33
Котенко
20
Сергеев
11
Базанов
30
Альшанский
30
Альшанский
11
Базанов
24
Смирнов
21
Крючков
21
Крючков
24
Смирнов
Остались в запасе
Энергомаш
Арсенал-2
16
Артем Цыгулев
ВР
8
Артем Польшин
ЦЗ
22
Денис Дегтев
ЦФ
27
Артем Мингазов
ОП
2
Никита Сорокин
ЦЗ
36
Михаил Левашов
ВР
Главный тренер
Василий Рожнов
Остались в запасе
16
Артем Цыгулев
ВР
8
Артем Польшин
ЦЗ
22
Денис Дегтев
ЦФ
Остались в запасе
27
Артем Мингазов
ОП
2
Никита Сорокин
ЦЗ
36
Михаил Левашов
ВР
Главный тренер
Василий Рожнов
Статистика матча Энергомаш - Арсенал-2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 26 тур
Торпедо
1 : 2
27.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Энергомаш
1 : 0
20.05.2018
Рязань
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Зенит
0 : 3
16.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Энергомаш
1 : 0
11.05.2018
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Калуга
1 : 2
04.05.2018
Энергомаш
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Ротор-2
1 : 1
31.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Арсенал-2
0 : 1
25.10.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Арсенал-2
1 : 0
11.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Родина-М
1 : 0
03.10.2026
Арсенал-2
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
Энергомаш
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