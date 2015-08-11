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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Колчестер Юнайтед - Рединг
Колчестер Юнайтед - Рединг: обзор матча 11 августа 2015
Колчестер Юнайтед
11.08.2015, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/64 финала
0 : 1
Завершен
Рединг
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Колчестер Юнайтед - Рединг
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