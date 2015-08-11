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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Блэкберн - Шрусбери Таун
Блэкберн - Шрусбери Таун: обзор матча 11 августа 2015
Блэкберн
11.08.2015, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/64 финала
1 : 2
Завершен
Шрусбери Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Блэкберн - Шрусбери Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
- : -
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 11 тур
Шрусбери Таун
1 : 0
17.10.2026
Бристоль Роверс
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