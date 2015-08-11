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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Орел - Калуга
Орел - Калуга: обзор матча 11 августа 2015
Орел
11.08.2015, вторник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 4 тур
0 : 0
Завершен
Калуга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орел - Калуга
Замена
Н. Чунихин
️️️️
А. Мирошкин
81'
78'
Желтая карточка
Д. Баранов
77'
Замена
Н. Емельянов
️️️️
Е. Лямцев
Замена
М. Серегин
️️️️
Е. Ручкин
76'
62'
Замена
А. Ерохин
️️️️
С. Анохин
14'
Замена
Д. Семин
️️️️
В. Крючков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орел
17
Станислав Козырев
ВР
3
Сергей Полосин
ЛЗ
2
Никита Гришин
ЦЗ
5
Никита Фурсин
ЦЗ
19
Юрий Солнцев
ОП
99
Егор Ручкин
ЦП
7
Игорь Вознесенский
ЦП
14
Михаил Рыжов
ЦП
11
Андрей Погожев
ЦП
20
Руслан Суродин
ЦП
10
Андрей Мирошкин
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Демин
Калуга
22
Максим Блинов
ВР
2
Сергей Храпов
ЦЗ
48
Виктор Коноплев
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
11
Александр Скворцов
ОП
13
Дмитрий Баранов
ЦП
10
Владислав Сысуев
ЦП
33
Артем Махота
АП
10
Сергей Анохин
ЦФ
20
Евгений Лямцев
ЦФ
9
Евгений Лосев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Сафронов
Орел
35
Никита Макеев
ВР
15
Александр Васюков
ЦЗ
5
Андрей Федяев
ЦЗ
17
Михаил Пашкин
ОП
17
Никита Чунихин
ЦП
15
Максим Серегин
ЦФ
96
Иван Труханский
ЦФ
Калуга
40
Алексей Чернов
ВР
6
Павел Писаренко
ЦЗ
14
Анатолий Семкин
ОП
25
Никита Емельянов
ЦП
77
Александр Немыченков
ЦП
88
Александр Ерохин
ЦФ
7
Денис Семин
ЦФ
3-1-5-1
17
Козырев
3
Полосин
5
Фурсин
2
Гришин
19
Солнцев
7
Вознесенский
14
Рыжов
11
Погожев
20
Суродин
99
Ручкин
10
Мирошкин
3-1-2-1-3
22
Блинов
2
Храпов
48
Коноплев
55
Крючков
11
Скворцов
13
Баранов
10
Сысуев
33
Махота
9
Лосев
20
Лямцев
10
Анохин
10
Мирошкин
17
Чунихин
17
Чунихин
10
Мирошкин
99
Ручкин
15
Серегин
15
Серегин
99
Ручкин
20
Лямцев
25
Емельянов
25
Емельянов
20
Лямцев
10
Анохин
88
Ерохин
88
Ерохин
10
Анохин
55
Крючков
7
Семин
7
Семин
55
Крючков
Остались в запасе
Орел
Калуга
17
Михаил Пашкин
ОП
15
Александр Васюков
ЦЗ
5
Андрей Федяев
ЦЗ
96
Иван Труханский
ЦФ
35
Никита Макеев
ВР
Главный тренер
Эдуард Демин
6
Павел Писаренко
ЦЗ
14
Анатолий Семкин
ОП
77
Александр Немыченков
ЦП
40
Алексей Чернов
ВР
Главный тренер
Виталий Сафронов
Остались в запасе
17
Михаил Пашкин
ОП
15
Александр Васюков
ЦЗ
5
Андрей Федяев
ЦЗ
96
Иван Труханский
ЦФ
35
Никита Макеев
ВР
Остались в запасе
6
Павел Писаренко
ЦЗ
14
Анатолий Семкин
ОП
77
Александр Немыченков
ЦП
40
Алексей Чернов
ВР
Главный тренер
Эдуард Демин
Главный тренер
Виталий Сафронов
Статистика матча Орел - Калуга
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Орел
0 : 0
31.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Орел
0 : 0
17.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Арсенал-2
1 : 0
11.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Орел
1 : 0
03.10.2026
Строгино
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Вл
2 : 1
08.11.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Информация о матче
Главный судья:
Денис Заботин
(Москва)
Стадион:
Центральный
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