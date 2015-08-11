Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь: обзор матча 11 августа 2015
Локомотив
11.08.2015, вторник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 4 тур
1 : 2
Завершен
Витязь
24'
М. Белов
43'
А. Крючков
56'
А. Крючков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Витязь
90'
+1
Желтая карточка
Н. Саламатов
90'
Замена
Н. Голуб
️️️️
Н. Саламатов
Замена
С. Петров
️️️️
А. Васильев
90'
86'
Замена
М. Кулешов
️️️️
А. Крючков
Замена
И. Юрченко
️️️️
А. Середа
81'
69'
Замена
В. Чувилов
️️️️
М. Убайдулаев
66'
Замена
А. Юрьев
️️️️
Е. Воронин
Замена
А. Чикунов
️️️️
А. Еремин
62'
Замена
А. Демида
️️️️
В. Скрыпников
60'
Замена
И. Фатеев
️️️️
И. Бороздин
60'
56'
ГОЛ! 1:2!
А. Крючков
50'
Замена
А. Мирзоев
️️️️
М. Погонин
43'
ГОЛ! 1:1!
А. Крючков
35'
Желтая карточка
А. Новиков
ГОЛ! 1:0!
М. Белов
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
30
Дмитрий Кортнев
ВР
13
Дмитрий Кожемякин
ЦЗ
12
Александр Васильев
ЦЗ
64
Илья Баульчев
ЦЗ
92
Михаил Белов
ОП
21
Игорь Бороздин
ЦП
6
Алексей Еремин
ЦП
15
Владислав Скрыпников
ЦП
9
Абумуслим Богатырев
ЦП
20
Антон Середа
ЦФ
48
Сергей Чернышов
ЦФ
Витязь
18
Вячеслав Исупов
ВР
5
Андрей Чернецов
ЦЗ
25
Алексей Храпов
ЦЗ
15
Антон Новиков
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
10
Никита Саламатов
ЦП
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
10
Михаил Погонин
ЦП
22
Антон Киреев
АП
37
Евгений Воронин
ПВ
21
Антон Крючков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Полстянов
Локомотив
16
Михаил Алфимов
ВР
45
Сергей Петров
ЦЗ
5
Андрей Чикунов
ЦП
36
Игорь Фатеев
ЦП
7
Алан Муртазов
ЦП
91
Алексей Демида
ЦФ
9
Илья Юрченко
ЦФ
Витязь
16
Александр Малыгин
ВР
17
Михаил Кулешов
ЦЗ
8
Виктор Чувилов
ОП
7
Айдын Мирзоев
ЦП
18
Александр Юрьев
ЦФ
27
Иван Борисов
ЦФ
21
Никита Голуб
ЦФ
3-1-4-2
30
Кортнев
13
Кожемякин
12
Васильев
64
Баульчев
92
Белов
21
Бороздин
15
Скрыпников
9
Богатырев
6
Еремин
48
Чернышов
20
Середа
3-1-3-2-1
18
Исупов
5
Чернецов
25
Храпов
15
Новиков
35
Енин
10
Саламатов
99
Убайдулаев
10
Погонин
37
Воронин
22
Киреев
21
Крючков
15
Скрыпников
91
Демида
91
Демида
15
Скрыпников
6
Еремин
5
Чикунов
5
Чикунов
6
Еремин
21
Бороздин
36
Фатеев
36
Фатеев
21
Бороздин
20
Середа
9
Юрченко
9
Юрченко
20
Середа
12
Васильев
45
Петров
45
Петров
12
Васильев
21
Крючков
17
Кулешов
17
Кулешов
21
Крючков
37
Воронин
18
Юрьев
18
Юрьев
37
Воронин
10
Погонин
7
Мирзоев
7
Мирзоев
10
Погонин
10
Саламатов
21
Голуб
21
Голуб
10
Саламатов
99
Убайдулаев
8
Чувилов
8
Чувилов
99
Убайдулаев
Остались в запасе
Локомотив
Витязь
7
Алан Муртазов
ЦП
16
Михаил Алфимов
ВР
27
Иван Борисов
ЦФ
16
Александр Малыгин
ВР
Главный тренер
Сергей Полстянов
Остались в запасе
7
Алан Муртазов
ЦП
16
Михаил Алфимов
ВР
Остались в запасе
27
Иван Борисов
ЦФ
16
Александр Малыгин
ВР
Главный тренер
Сергей Полстянов
Статистика матча Локомотив - Витязь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 26 тур
Локомотив
1 : 1
30.05.2016
Чертаново
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 25 тур
Зенит
0 : 0
23.05.2016
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 24 тур
Локомотив
0 : 3
16.05.2016
Тамбов
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 23 тур
Торпедо
1 : 2
11.05.2016
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 22 тур
Локомотив
1 : 0
04.05.2016
Рязань
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
Локомотив
Витязь
На просмотр в «Томь» прибыли Чеминава и Миюшкович
2017.01.28 14:55
3
Товарищеский матч. «Химки» обыграли «Витязь»
2016.03.02 18:41
1
Новосадов: «В КАМАЗе у всех был записан определенный вес, а у меня – знак бесконечности»
2016.01.30 15:09
1
Дьяков пропустит до двух месяцев
2015.09.24 21:06
2
Кубок России. Московское «Динамо» переиграло «Локомотив» из Лисок
2015.09.24 19:52
1
Дьяков пропустит до двух месяцев
2015.09.24 21:06
2
Кубок России. Московское «Динамо» переиграло «Локомотив» из Лисок
2015.09.24 19:52
1
Текстовая трансляция матча «Локомотив» – «Динамо» – на «Бомбардире»
2015.09.24 17:49
«Динамо» сыграет с лискинским «Локомотивом» основным составом
2015.09.24 17:29
На просмотр в «Томь» прибыли Чеминава и Миюшкович
2017.01.28 14:55
3
Товарищеский матч. «Химки» обыграли «Витязь»
2016.03.02 18:41
1
Новосадов: «В КАМАЗе у всех был записан определенный вес, а у меня – знак бесконечности»
2016.01.30 15:09
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+