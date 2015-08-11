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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Тамбов - Зенит
Тамбов - Зенит: обзор матча 11 августа 2015
Тамбов
11.08.2015, вторник, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 4 тур
0 : 0
Завершен
Зенит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Зенит
Замена
А. Часовских
️️️️
Р. Григорян
84'
Желтая карточка
Д. Поярков
82'
79'
Желтая карточка
Г. Герасимов
79'
Замена
М. Лепский
️️️️
А. Хазов
77'
Замена
Д. Булатов
️️️️
И. Бикчантаев
70'
Желтая карточка
А. Хазов
67'
Замена
Г. Герасимов
️️️️
Д. Барышников
67'
Замена
А. Цыбиков
️️️️
В. Еремеев
Замена
А. Зяблов
️️️️
О. Чернышов
62'
Замена
С. Гаранжа
️️️️
А. Архипов
60'
Замена
В. Свистунов
️️️️
Н. Андреев
57'
46'
Замена
М. Игошин
️️️️
А. Ревякин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
1
Даниил Гавиловский
ВР
20
Сергей Коротков
ЦЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
28
Роман Григорян
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
31
Сергей Васильев
ЦП
18
Илья Спицын
ЦП
21
Никита Андреев
ПП
7
Олег Чернышов
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
Зенит
16
Петр Букиевский
ВР
13
Сергей Туктаров
ЦЗ
94
Кирилл Муромцев
ЦЗ
99
Денис Барышников
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
8
Владимир Еремеев
ЛП
10
Андрей Маматюк
ЦП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
71
Александр Егурнев
ЦП
11
Ильдар Бикчантаев
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Филиппенков
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
37
Александр Зяблов
ЦП
97
Сергей Гаранжа
ЦП
68
Виктор Свистунов
ЦФ
15
Андрей Часовских
ЦФ
Зенит
33
Вадим Хренов
ВР
14
Александр Цыбиков
ВР
3
Максим Игошин
ЦЗ
31
Артур Адамян
ЦП
97
Григорий Герасимов
ЦФ
21
Денис Булатов
ЦФ
63
Максим Лепский
ЦФ
3-5-1-1
1
Гавиловский
20
Коротков
19
Михалев
22
Рыбин
28
Григорян
25
Поярков
31
Васильев
18
Спицын
21
Андреев
7
Чернышов
9
Архипов
4-4-2
16
Букиевский
94
Муромцев
99
Барышников
25
Ревякин
13
Туктаров
10
Маматюк
22
Кузнецов
71
Егурнев
8
Еремеев
16
Хазов
11
Бикчантаев
21
Андреев
68
Свистунов
68
Свистунов
21
Андреев
7
Чернышов
37
Зяблов
37
Зяблов
7
Чернышов
28
Григорян
15
Часовских
15
Часовских
28
Григорян
9
Архипов
97
Гаранжа
97
Гаранжа
9
Архипов
99
Барышников
97
Герасимов
97
Герасимов
99
Барышников
25
Ревякин
3
Игошин
3
Игошин
25
Ревякин
11
Бикчантаев
21
Булатов
21
Булатов
11
Бикчантаев
16
Хазов
63
Лепский
63
Лепский
16
Хазов
8
Еремеев
14
Цыбиков
14
Цыбиков
8
Еремеев
Остались в запасе
Тамбов
Зенит
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
81
Олег Смирнов
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
33
Вадим Хренов
ВР
31
Артур Адамян
ЦП
Главный тренер
Сергей Филиппенков
Остались в запасе
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
81
Олег Смирнов
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
Остались в запасе
33
Вадим Хренов
ВР
31
Артур Адамян
ЦП
Главный тренер
Сергей Филиппенков
Статистика матча Тамбов - Зенит
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Квант
2 : 2
31.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Орел
0 : 0
17.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Зенит
0 : 1
10.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
Спартак
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