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Англия. Кубок лиги
Нортгемптон Таун - Блэкпул
Нортгемптон Таун - Блэкпул: обзор матча 11 августа 2015
Нортгемптон Таун
11.08.2015, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/64 финала
3 : 0
Завершен
Блэкпул
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Нортгемптон Таун - Блэкпул
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Нортгемптон Таун
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Англия. Первая лига, 11 тур
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Блэкпул
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2022.05.22 12:52
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