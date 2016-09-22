Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Моуринью: «С начала второго тайма мы должны были играть против десятерых»

Моуринью: «С начала второго тайма мы должны были играть против десятерых»

22 сентября 2016, 00:40
4

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал исход матча 1/16 финала Кубка английской лиги против «Нортгемптона» (3:1).

«Как я и ожидал, игра была трудной. Мы контролировали матч в первые 35 минут и в последние 45. Думаю, мы контролировали все с самого начала, а замены этому только поспособствовали.

Игра должна была быть легче, с начала второго тайма мы должны были играть против десятерых. «Нортгемптон» боролся, пытаясь доставить нам проблемы, и иногда это у них получалось. Но в целом это было хорошее выступление.

Я должен прекратить говорить о судейских решениях. Я должен подождать, пока вы скажете. Пару минут назад я говорил о красной карточке, я не говорю о пенальти в матче «Манчестер Сити».

Это было нарушение на красную, которое могло завершиться серьезной травмой, но я должен остановиться. Я не люблю выделять игроков. Думаю, все было хорошо, полузащитники все контролировали», – сказал Моуринью.

Источник: BBC
Англия. Кубок Лиги Нортгемптон Таун Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
de bruyne
1474494232
Явно нытик
Ответить
84aivengo
1474511859
даже против таких команд ему нужно удаление....
Ответить
qweewqqweewq
1474519892
Маур молодец, зачем судьи
Ответить
Garrincha58
1474527649
МЮ был бледной тенью даже с таким соперником
Ответить
Главные новости
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
1
Неймар поддержал Месси, потерявшего отца
18:51
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
1
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
3
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
1
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
17:17
Роналду обратился к Месси, потерявшему отца
17:10
2
Все новости
Все новости
Второй тренер в истории футбола завоевал 40 трофеев
23 марта
2
Гвардиола прокомментировал завоевание Кубка лиги с «Манчестер Сити»
23 марта
Артета отреагировал на поражение «Арсенала» в финале Кубка лиги
23 марта
Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл в финале «Арсенал» и выиграл трофей
22 марта
9
Гвардиола назвал сильнейшую команду Европы прямо сейчас
5 февраля
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити» во второй раз обыграл «Ньюкасл» и вышел в финал
5 февраля
Кубок лиги. «Арсенал» выбил «Челси» и стал первым финалистом
4 февраля
1
Кубок лиги. «Арсенал» победил «Челси» в гостевом полуфинале – 3:2!
15 января
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» в первом полуфинале
14 января
Кубок лиги. «Арсенал» вышел в полуфинал, победив в серии пенальти «Кристал Пэлас»
2025.12.24 01:20
Кубок лиги. «Манчестер Сити» стал вторым полуфиналистом, победив «Брентфорд»
2025.12.18 00:23
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
Слот объяснил 6 поражений «Ливерпуля» в последних 7 матчах
2025.10.30 08:15
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
Стало известно, как «Ливерпуль» накажет 95-миллионного Экитике за нелепое удаление
2025.09.25 16:16
ФотоИтоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
18-летний игрок получил тяжелую травму в 1-м матче за «Ливерпуль»
2025.09.24 17:24
Слот раскритиковал игрока «Ливерпуля» за удаление: «Бессмыслица и глупость»
2025.09.24 11:51
Экитике получил нелепое удаление за снятую футболку – «Ливерпуль» заплатил за него 95 миллионов
2025.09.24 01:15
Кубок лиги. «Ливерпуль» и «Челси» прошли в 1/8 финала
2025.09.23 23:54
Самый дорогой футболист в истории АПЛ забил дебютный гол за «Ливерпуль»
2025.09.23 23:07
Аморим прокомментировал сенсационное поражение «МЮ» от клуба из 4-го английского дивизиона
2025.08.28 12:53
1
⚡️ Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел от «Гримсби Таун» из 4-го английского дивизиона
2025.08.28 00:16
12
Кубок английской лиги. «Ньюкасл» обыграл «Ливерпуль» (2:1) и выиграл трофей
2025.03.16 21:30
2
В «Ливерпуле» прояснили сроки восстановления Трента
2025.03.14 18:06
Тренер «Ливерпуля» прокомментировал разгром «Тоттенхэма»
2025.02.07 09:06
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» (4:0) после поражения в 1-м матче и вышел в финал
2025.02.07 01:01
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+