Моуринью: «С начала второго тайма мы должны были играть против десятерых»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал исход матча 1/16 финала Кубка английской лиги против «Нортгемптона» (3:1).

«Как я и ожидал, игра была трудной. Мы контролировали матч в первые 35 минут и в последние 45. Думаю, мы контролировали все с самого начала, а замены этому только поспособствовали.

Игра должна была быть легче, с начала второго тайма мы должны были играть против десятерых. «Нортгемптон» боролся, пытаясь доставить нам проблемы, и иногда это у них получалось. Но в целом это было хорошее выступление.

Я должен прекратить говорить о судейских решениях. Я должен подождать, пока вы скажете. Пару минут назад я говорил о красной карточке, я не говорю о пенальти в матче «Манчестер Сити».

Это было нарушение на красную, которое могло завершиться серьезной травмой, но я должен остановиться. Я не люблю выделять игроков. Думаю, все было хорошо, полузащитники все контролировали», – сказал Моуринью.