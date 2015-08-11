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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Питерборо Юнайтед - Кроули Таун
Питерборо Юнайтед - Кроули Таун: обзор матча 11 августа 2015
Питерборо Юнайтед
11.08.2015, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/64 финала
2 : 0
Завершен
Кроули Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Кроули Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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