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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Суиндон Таун - Эксетер Сити
Суиндон Таун - Эксетер Сити: обзор матча 11 августа 2015
Суиндон Таун
11.08.2015, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/64 финала
1 : 2
Завершен
Эксетер Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Суиндон Таун - Эксетер Сити
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0
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0
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Эксетер Сити
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