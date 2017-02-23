Шервуд дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитра

Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала спортивного директора клуба третьего дивизиона Англии «Суиндон Таун» Тима Шервуда на два матча. 48-летний специалист наказан за оскорбление арбитра в подтрибунном помещении во время перерыва матча с «Бери».

С 2008-го по 2013-й год англичанин был членом тренерского штаба «Тоттенхэма», а в сезоне-2013/14 занимал должность главного тренера команды.

Ранее голкипер лондонского клуба Уго Льорис раскритиковал работу Шервуда на «Уайт Харт Лэйн».