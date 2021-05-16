Кубок Англии. «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Суиндон» и продлил победную серию до семи матчей

«Манчестер Сити» прошел в 1/16 финала Кубка Англии. Команда Хосепа Гвардиолы в гостях переиграла команду Лиги 2 «Суиндон».

В двух голах «Манчестер Сити» поучаствовал 19-летний Коул Палмер. Его команда довела серию побед до семи встреч.

Команды встретились впервые с 2002 года.

Англия. Кубок. 1/32 финала

Суиндон – Манчестер Сити – 1:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Силва, 14; 0:2 – Жезус, 28; 0:3 – Гюндоган, 59; 1:3 – МакКирди, 78; 1:4 – Палмер, 82.

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