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    Кубок Англии. «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Суиндон» и продлил победную серию до семи матчей

    «Манчестер Сити» прошел в 1/16 финала Кубка Англии. Команда Хосепа Гвардиолы в гостях переиграла команду Лиги 2 «Суиндон».

    В двух голах «Манчестер Сити» поучаствовал 19-летний Коул Палмер. Его команда довела серию побед до семи встреч.

    Команды встретились впервые с 2002 года.

    Англия. Кубок. 1/32 финала

    Суиндон – Манчестер Сити – 1:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Силва, 14; 0:2 – Жезус, 28; 0:3 – Гюндоган, 59; 1:3 – МакКирди, 78; 1:4 – Палмер, 82.

    Календарь Кубка Англии

    Результаты Кубка Англии

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      uyio89 5 минут назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
      Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
      Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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