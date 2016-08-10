15-летний игрок дебютировал в профессиональном футболе

Во вчерашнем кубковом матче «Эксетер Сити» против «Брентфорда» (1:0) на поле в составе победителей вышел 15-летний Этан Ампаду, родившийся в сентябре 2000 года. Он стал самым молодым игроком в истории клуба, сообщает ВВС.

«Самый большой комплимент, который я могу сделать ему это то, что он играет, как 35-летний опытный футболист», – заявил после матча наставник «Эксетер Сити« Пол Тисдейл.

Отметим, что Этан – сын бывшего футболиста «Вест Бромвича», «Суонси» и «Эксетер Сити» Квейма Ампаду.