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Расписание матчей
Суперкубок УЕФА
Барселона - Севилья
Барселона - Севилья: обзор матча 11 августа 2015
Барселона
11.08.2015, вторник, 21:45
Суперкубок УЕФА
5 : 4
Завершен
Севилья
7'
Л. Месси
16'
Л. Месси
44'
Рафинья
52'
Л. Суарес
115'
Педро
3'
Э. Банега
57'
Х. Антонио Рейес
72'
К. Гамейро (П)
81'
Е. Коноплянка
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Севилья
120'
Желтая карточка
М. Крон-Дели
Желтая карточка
Д. Алвес
120'
Желтая карточка
С. Бускетс
117'
ГОЛ! 5:4!
Педро
115'
Желтая карточка
Педро
94'
Замена
Педро
️️️️
Х. Маскерано
93'
92'
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
90'
+2
Желтая карточка
Э. Банега
87'
Желтая карточка
Коке
81'
ГОЛ! 4:4!
Е. Коноплянка
Пас отдал
Ч. Иммобиле
80'
Замена
Ф. Фильо Мариано
️️️️
В. Иборра
80'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
К. Гамейро
Замена
М. Бартра
️️️️
Рафинья
78'
72'
ГОЛ с пенальти! 4:3!
К. Гамейро
Желтая карточка
Ж. Матье
71'
68'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Х. Антонио Рейес
Замена
С. Роберто
️️️️
А. Иньеста
63'
Травма
А. Иньеста
63'
57'
ГОЛ! 4:2!
Х. Антонио Рейес
Пас отдал
Витоло
ГОЛ! 4:1!
Л. Суарес
Пас отдал
С. Бускетс
52'
ГОЛ! 3:1!
Рафинья
Пас отдал
Л. Суарес
44'
ГОЛ! 2:1!
Л. Месси
16'
14'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
ГОЛ! 1:1!
Л. Месси
7'
3'
ГОЛ! 0:1!
Э. Банега
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
12
Рафинья
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Севилья
34
Бету
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
7
Михаэль Крон-Дели
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
9
Педро
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
19
Луисми
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
4
Денис Суарес
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
22
Матье
14
Маскерано
3
Пике
10
Алвес
5
Бускетс
11
Ракитич
8
Иньеста
12
Рафинья
10
Месси
9
Суарес
3-2-2-2-1
34
Бету
23
Коке
23
Рами
14
Тремулинас
7
Крон-Дели
20
Крыховяк
10
Иборра
11
Банега
19
Рейес
7
Витоло
9
Гамейро
8
Иньеста
6
Роберто
6
Роберто
8
Иньеста
12
Рафинья
5
Бартра
5
Бартра
12
Рафинья
14
Маскерано
9
Педро
9
Педро
14
Маскерано
10
Иборра
25
Мариано
25
Мариано
10
Иборра
19
Рейес
22
Коноплянка
22
Коноплянка
19
Рейес
9
Гамейро
9
Иммобиле
9
Иммобиле
9
Гамейро
Остались в запасе
Барселона
Севилья
1
Клаудио Браво
ВР
3
Адриано
ЛЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
5
Гаэль Какута
АП
15
Серхио Рико
ВР
19
Луисми
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
3
Адриано
ЛЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Остались в запасе
5
Гаэль Какута
АП
15
Серхио Рико
ВР
19
Луисми
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Барселона - Севилья
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Борис Пайчадзе
Где смотреть матч:
НТВ
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