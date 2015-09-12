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Расписание матчей 12-09-2015

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
14 пн 15 Вчера 16 Сегодня 17 Завтра 18 пт
август 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
сентябрь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
октябрь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
Предыдущий день Следующий день
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2015/2016), 12 тур Таблица
12 сентября, 09:00
Смена
2 : 2
Новокузнецк
Завершен
12 сентября, 11:30
Якутия
2 : 0
Иртыш
Завершен
12 сентября, 13:00
Сахалин
2 : 0
Динамо Брл
Завершен
Россия. Премьер-лига (2015/2016), 8 тур Таблица
12 сентября, 14:00
ЦСКА
2 : 2
Зенит
Завершен
12 сентября, 16:30
Амкар-Пермь
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
Завершен
12 сентября, 19:00
Рубин
3 : 1
Локомотив
Завершен
Англия. Премьер-лига (2015/2016), 5 тур Таблица
12 сентября, 14:45
Эвертон
3 : 1
Челси
Завершен
12 сентября, 17:00
Арсенал
2 : 0
Сток Сити
Завершен
12 сентября, 17:00
Кристал Пэлас
0 : 1
Манчестер Сити
Завершен
12 сентября, 17:00
Норвич Сити
3 : 1
Борнмут
Завершен
12 сентября, 17:00
Уотфорд
1 : 0
Суонси
Завершен
12 сентября, 17:00
Вест Бромвич
0 : 0
Саутгемптон
Завершен
12 сентября, 19:30
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Ливерпуль
Завершен
Испания. Примера (2015/2016), 3 тур Таблица
12 сентября, 17:00
Эспаньол
0 : 6
Реал
Завершен
12 сентября, 19:15
Спортинг
0 : 1
Валенсия
Завершен
12 сентября, 21:30
Атлетико
1 : 2
Барселона
Завершен
12 сентября, 23:00
Бетис
1 : 0
Реал Сосьедад
Завершен
Италия. Серия А (2015/2016), 3 тур Таблица
12 сентября, 19:00
Фиорентина
1 : 0
Дженоа
Завершен
12 сентября, 19:00
Фрозиноне
0 : 2
Рома
Завершен
12 сентября, 21:45
Ювентус
1 : 1
Кьево
Завершен
Германия. Бундеслига (2015/2016), 4 тур Таблица
12 сентября, 16:30
Герта
2 : 1
Штутгарт
Завершен
12 сентября, 16:30
Ингольштадт
0 : 0
Вольфсбург
Завершен
12 сентября, 16:30
Бавария
2 : 1
Аугсбург
Завершен
12 сентября, 16:30
Байер
0 : 1
Дармштадт
Завершен
12 сентября, 16:30
Ганновер-96
2 : 4
Боруссия Д
Завершен
12 сентября, 19:30
Айнтрахт
6 : 2
Кельн
Завершен
Франция. Лига 1 (2015/2016), 5 тур Таблица
12 сентября, 18:00
Лион
0 : 0
Лилль
Завершен
12 сентября, 21:00
Труа
1 : 3
Кан
Завершен
12 сентября, 21:00
Лорьян
3 : 1
Анжер
Завершен
12 сентября, 21:00
Монпелье
1 : 2
Сент-Этьен
Завершен
12 сентября, 21:00
Ницца
0 : 1
Генгам
Завершен
12 сентября, 21:00
Тулуза
2 : 2
Реймс
Завершен
Россия. Молодежное первенство (2015/2016), 8 тур Таблица
12 сентября, 12:00
Рубин (мол)
2 : 1
Локомотив (мол)
Завершен
12 сентября, 14:00
Краснодар (мол)
0 : 0
Динамо (мол)
Завершен
12 сентября, 15:30
Анжи (мол)
2 : 1
Ахмат (мол)
Завершен
12 сентября, 16:00
Спартак М (мол)
0 : 1
Ростов (мол)
Завершен
Англия. Чемпионшип (2015/2016), 6 тур Таблица
12 сентября, 14:30
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Ноттингем Форест
Завершен
12 сентября, 17:00
Бернли
3 : 1
Шеффилд Уэнсдэй
Завершен
12 сентября, 17:00
Бирмингем Сити
4 : 2
Бристоль Сити
Завершен
12 сентября, 17:00
Болтон
2 : 1
Вулверхэмптон
Завершен
12 сентября, 17:00
Брайтон
1 : 0
Халл Сити
Завершен
12 сентября, 17:00
Кардифф
2 : 0
Хаддерсфилд Таун
Завершен
12 сентября, 17:00
Лидс
1 : 1
Брентфорд
Завершен
12 сентября, 17:00
Мидлсбро
2 : 0
Милтон Кинс Донс
Завершен
12 сентября, 17:00
Престон
1 : 2
Дерби Каунти
Завершен
12 сентября, 17:00
Чарльтон
1 : 1
Ротерхэм
Завершен
Испания. Сегунда (2015/2016), 4 тур Таблица
12 сентября, 19:00
Алавес
2 : 3
Мирандес
Завершен
12 сентября, 19:00
Вальядолид
1 : 0
Атлетик-2
Завершен
12 сентября, 19:00
Осасуна
2 : 1
Леганес
Завершен
12 сентября, 19:00
Эльче
1 : 0
Химнастик
Завершен
12 сентября, 21:15
Сарагоса
0 : 1
Кордоба
Завершен
США. МЛС 2015 Таблица
12 сентября, 02:00
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 2
Чикаго Файр
Завершен
Украина. Премьер-Лига (2015/2016), 7 тур Таблица
12 сентября, 14:00
Олимпик
0 : 1
Говерла
Завершен
12 сентября, 17:00
Динамо К
3 : 0
Александрия
Завершен
12 сентября, 19:30
Металлург
1 : 4
Днепр
Завершен
Турция. Суперлига (2015/2016), 4 тур Таблица
12 сентября, 17:00
Акхисар Беледиеспор
0 : 0
Газиантепспор
Завершен
12 сентября, 17:00
Бурсаспор
3 : 2
Генчлербирлиги
Завершен
12 сентября, 20:15
Антальяспор
2 : 0
Эскишехирспор
Завершен
12 сентября, 20:15
Галатасарай
1 : 1
Мерсин Идманюрду
Завершен
Австрия. Бундеслига (2015/2016), 8 тур Таблица
12 сентября, 19:30
Аустрия
1 : 1
Рид
Завершен
12 сентября, 19:30
Адмира
1 : 0
Вольфсберг
Завершен
Беларусь. Высшая лига 2015, 19 тур Таблица
12 сентября, 15:30
Гранит
0 : 0
Динамо Мн
Завершен
12 сентября, 18:30
БАТЭ
1 : 1
Шахтер
Завершен
Бельгия. Про-Лига (2015/2016), 7 тур Таблица
12 сентября, 19:00
Зюлте-Варегем
1 : 1
Гент
Завершен
12 сентября, 21:00
Кортрейк
0 : 0
Оуд-Хеверли
Завершен
12 сентября, 21:00
Ваасланд-Беверен
1 : 5
Остенде
Завершен
12 сентября, 21:30
Мехелен
2 : 2
Вестерло
Завершен
Греция. Суперлига (2015/2016), 3 тур Таблица
12 сентября, 16:00
АЕЛ
1 : 1
Астерас
Завершен
12 сентября, 18:15
Верия
0 : 3
ПАОК
Завершен
12 сентября, 20:30
Олимпиакос
3 : 1
Платаниас
Завершен
Дания. Суперлига (2015/2016), 8 тур Таблица
12 сентября, 17:00
Виборг
0 : 1
Нордшелланд
Завершен
Казахстан. Финальный раунд 2015. группа A, 25 тур Таблица
12 сентября, 14:00
Иртыш
1 : 0
Актобе
Завершен
12 сентября, 15:00
Атырау
1 : 2
Кайрат
Завершен
Казахстан. Финальный раунд 2015. группа B, 25 тур Таблица
12 сентября, 15:00
Тараз
3 : 3
Окжетпес
Завершен
Голландия. Эредивизие (2015/2016), 5 тур Таблица
12 сентября, 19:30
Де Графсхап
1 : 3
АЗ Алкмаар
Завершен
12 сентября, 19:30
Рода
0 : 0
НЕК
Завершен
12 сентября, 20:45
Твенте
2 : 2
Аякс
Завершен
12 сентября, 21:45
Камбур
0 : 6
ПСВ
Завершен
12 сентября, 21:45
Зволле
3 : 0
Экселсиор
Завершен
Норвегия. Элитсериен 2015, 23 тур Таблица
12 сентября, 19:00
Сандефьорд
2 : 4
Мольде
Завершен
Португалия. Примейра (2015/2016), 4 тур Таблица
12 сентября, 20:30
Эшторил
1 : 0
Брага
Завершен
12 сентября, 22:45
Арука
1 : 3
Порту
Завершен
Чехия. Синот Лига (2015/2016), 6 тур Таблица
12 сентября, 18:00
Теплице
2 : 1
Богемианс 1905
Завершен
12 сентября, 18:00
Фастав
2 : 1
Зброевка
Завершен
12 сентября, 18:00
Словацко
1 : 2
Слован
Завершен
12 сентября, 18:00
Сигма
2 : 1
Высочина
Завершен
12 сентября, 21:15
Славия
1 : 1
Млада Болеслав
Завершен
Швеция. Аллсвенскан 2015, 23 тур Таблица
12 сентября, 17:00
Фалькенберг
2 : 4
АИК
Завершен
12 сентября, 17:00
Мальме
1 : 1
Эльфсборг
Завершен
Швейцария. Суперлига (2015/2016), 8 тур Таблица
12 сентября, 21:00
Базель
2 : 1
Санкт-Галлен
Завершен
12 сентября, 21:00
Янг Бойз
4 : 0
Вадуц
Завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2015/2016), 7 тур Таблица
12 сентября, 14:30
Абердин
2 : 1
Селтик
Завершен
12 сентября, 17:00
Данди Юнайтед
1 : 2
Килмарнок
Завершен
12 сентября, 17:00
Мазервелл
1 : 1
Росс Каунти
Завершен
12 сентября, 17:00
Партик Тисл
0 : 1
Данди
Завершен
12 сентября, 17:00
Сент-Джонстон
4 : 1
Гамильтон Академикал
Завершен
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