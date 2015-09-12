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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Александрия
Динамо К - Александрия: обзор матча 12 сентября 2015
Динамо К
12.09.2015, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
3 : 0
Завершен
Александрия
33'
Д. Гармаш
38'
Д. Вида
90+4'
Д. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Александрия
ГОЛ! 3:0!
Д. Силва
Пас отдал
А. Ярмоленко
90'
+4
82'
Желтая карточка
Е. Банада
Желтая карточка
Ю. Бельханда
82'
76'
Замена
Д. Леонов
️️️️
В. Грицук
Замена
А. Кравец
️️️️
А. Мораес
76'
Желтая карточка
Д. Силва
71'
71'
Замена
Д. Таргамадзе
️️️️
С. Старенький
Замена
О. Гусев
️️️️
М. Велозу
70'
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
Д. Гонсалес
70'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
57'
56'
Желтая карточка
Ю. Коломоец
52'
Замена
Ю. Коломоец
️️️️
А. Черный
ГОЛ! 2:0!
Д. Вида
Пас отдал
А. Ярмоленко
38'
ГОЛ! 1:0!
Д. Гармаш
Пас отдал
Д. Силва
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Александрия
54
Андрей Новак
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
87
Сергей Басов
ЦЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
8
Павел Мягков
ЦЗ
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
44
Евгений Банада
ЦП
22
Василий Грицук
АП
13
Артем Черный
ЦФ
9
Виталий Пономарь
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
3
Радосав Петрович
ОП
29
Виталий Буяльский
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
11
Артем Кравец
ЦФ
Александрия
24
Владислав Леванидов
ВР
3
Станислав Микицей
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
7
Руслан Степанюк
ОП
6
Дмитрий Леонов
ЦП
26
Юрий Коломоец
ЦФ
4-2-2-2
1
Шовковский
34
Хачериди
21
Вида
5
Антунеш
21
Данило Силва
44
Велозу
37
Рыбалка
19
Гармаш
7
Ярмоленко
10
Гонсалес
18
Мораес
3-2-1-1-2
54
Новак
15
Запорожан
8
Мягков
2
Сухоцкий
26
Шендрик
27
Старенький
44
Банада
22
Грицук
9
Пономарь
13
Черный
10
Гонсалес
20
Бельханда
20
Бельханда
10
Гонсалес
44
Велозу
20
Гусев
20
Гусев
44
Велозу
18
Мораес
11
Кравец
11
Кравец
18
Мораес
27
Старенький
99
Таргамадзе
99
Таргамадзе
27
Старенький
22
Грицук
6
Леонов
6
Леонов
22
Грицук
13
Черный
26
Коломоец
26
Коломоец
13
Черный
Остались в запасе
Динамо К
Александрия
23
Александр Рыбка
ВР
3
Радосав Петрович
ОП
29
Виталий Буяльский
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
24
Владислав Леванидов
ВР
3
Станислав Микицей
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
Главный тренер
Владимир Шаран
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
3
Радосав Петрович
ОП
29
Виталий Буяльский
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
Остались в запасе
24
Владислав Леванидов
ВР
3
Станислав Микицей
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Динамо К - Александрия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Александр Дердо
(Ильичевск)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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