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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Кьево
Ювентус - Кьево: обзор матча 12 сентября 2015
Ювентус
12.09.2015, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 1
Завершен
Кьево
83'
П. Дибала (П)
5'
П. Хетемай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Кьево
90'
+2
Желтая карточка
А. Биццарри
Желтая карточка
Х. Куадрадо
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Дибала
83'
81'
Желтая карточка
С. Пепе
78'
Желтая карточка
Б. Цесар
73'
Замена
С. Пепе
️️️️
В. Бирса
Замена
М. Манджукич
️️️️
А. Мората
73'
66'
Замена
Д. Пинци
️️️️
Р. Меджиорини
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
С. Стураро
65'
58'
Замена
Д. Дайнелли
️️️️
А. Гамберини
50'
Желтая карточка
В. Бирса
Желтая карточка
А. Сандро
49'
Замена
П. Погба
️️️️
К. Маркизио
46'
Желтая карточка
Эрнанес
36'
21'
Желтая карточка
Л. Кастро
5'
ГОЛ! 0:1!
П. Хетемай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
10
Эрнанес
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Ювентус
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
19
Симоне Падоин
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
4-3-1-2
1
Буффон
26
Сандро
15
Барцальи
19
Бонуччи
4
Касерес
10
Эрнанес
10
Маркизио
27
Стураро
37
Перейра
21
Дибала
21
Мората
4-1-3-2
1
Биццарри
21
Фрей
5
Гамберини
12
Цесар
18
Гобби
69
Ригони
56
Хетемай
23
Бирса
19
Кастро
69
Меджиорини
9
Палоски
27
Стураро
7
Куадрадо
7
Куадрадо
27
Стураро
10
Маркизио
8
Погба
8
Погба
10
Маркизио
21
Мората
9
Манджукич
9
Манджукич
21
Мората
5
Гамберини
3
Дайнелли
3
Дайнелли
5
Гамберини
23
Бирса
3
Пепе
3
Пепе
23
Бирса
69
Меджиорини
3
Пинци
3
Пинци
69
Меджиорини
Остались в запасе
Ювентус
Кьево
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
19
Симоне Падоин
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
19
Симоне Падоин
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Ювентус - Кьево
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт HD
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