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Амкар-Пермь - Кубань (ЛФЛ)
Амкар-Пермь - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 12 сентября 2015
Амкар-Пермь
12.09.2015, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
58'
А. Шаваев
42'
Л. Мельгарехо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Кубань (ЛФЛ)
90'
+2
Желтая карточка
А. Хубулов
76'
Замена
А. Хубулов
️️️️
А. Тлисов
Замена
А. Салугин
️️️️
А. Прудников
71'
Замена
Б. Йовичич
️️️️
А. Шаваев
64'
ГОЛ! 1:1!
А. Шаваев
58'
Замена
Г. Джикия
️️️️
Р. Арзуманян
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мельгарехо
Пас отдал
В. Игнатьев
26'
Замена
С. Ткачев
️️️️
А. Аршавин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
23
Сергей Баланович
ЛЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ПЗ
5
Януш Гол
ЛП
30
Брайан Идову
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
8
Роман Бугаев
ПЗ
19
Мохаммед Рабиу
ЛП
8
Артур Тлисов
ЦП
55
Владислав Кулик
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
28
Андрей Аршавин
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
57
Александр Селихов
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
21
Анене Чума
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
3-3-3-1
1
Герус
11
Занев
3
Зайцев
5
Арзуманян
23
Баланович
30
Идову
91
Бутко
5
Гол
8
Шаваев
7
Пеев
89
Прудников
3-2-3-1-1
31
Беленов
20
Игнатьев
5
Армаш
2
Шандао
8
Бугаев
10
Мельгарехо
55
Кулик
8
Тлисов
19
Рабиу
52
Лобкарев
28
Аршавин
5
Арзуманян
14
Джикия
14
Джикия
5
Арзуманян
8
Шаваев
32
Йовичич
32
Йовичич
8
Шаваев
89
Прудников
77
Салугин
77
Салугин
89
Прудников
28
Аршавин
11
Ткачев
11
Ткачев
28
Аршавин
8
Тлисов
88
Хубулов
88
Хубулов
8
Тлисов
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Кубань (ЛФЛ)
1
Дмитрий Хомич
ВР
57
Александр Селихов
ВР
45
Андрей Придюк
ПЗ
20
Павел Комолов
ЦП
21
Анене Чума
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
Остались в запасе
1
Дмитрий Хомич
ВР
57
Александр Селихов
ВР
45
Андрей Придюк
ПЗ
20
Павел Комолов
ЦП
21
Анене Чума
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Амкар-Пермь - Кубань (ЛФЛ)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
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0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин (Москва)
Владислав Назаров (Невинномысск)
Инспектор:
Сергей Зуев (Москва)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
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