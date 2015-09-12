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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Хаддерсфилд Таун
Кардифф - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 12 сентября 2015
Кардифф
12.09.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
2 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
69'
Э. Пилкингтон
77'
Д. Мэйсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Хаддерсфилд Таун
Желтая карточка
Фабио
90'
+3
Замена
А. Гуннарссон
️️️️
Д. Мэйсон
86'
ГОЛ! 2:0!
Д. Мэйсон
Пас отдал
С. Амеоби
77'
72'
Замена
И. Миллер
️️️️
М. Патерсон
72'
Замена
М. Карайол
️️️️
Г. Банн
ГОЛ! 1:0!
Э. Пилкингтон
Пас отдал
С. Амеоби
69'
64'
Замена
Э. Хьюс
️️️️
Д. Хогг
Замена
С. Амеоби
️️️️
К. Джонс
59'
Замена
С. Мэлони
️️️️
Л. Пелтье
19'
16'
Желтая карточка
Д. Хогг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
7
Питер Уиттингем
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Хаддерсфилд Таун
31
Джед Стир
ВР
6
Джоэль Линч
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
33
Гарри Банн
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
10
Мартин Патерсон
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Крис Пауэлл
Кардифф
21
Саймон Мур
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
18
Алекс Ревелл
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
26
Ллойд Эллинсон
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
44
Эмир Хьюс
ЦП
10
Кайл Демпси
ЦП
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
4-4-2
1
Маршалл
23
Моррисон
21
Пелтье
16
Коннолли
2
Фабио
7
Уиттингем
32
Роллс
15
Дикгакой
13
Пилкингтон
20
Мэйсон
9
Джонс
2-3-4
31
Стир
2
Смит
6
Линч
33
Банн
6
Хогг
4
Уайтхэд
21
Уэллс
10
Патерсон
9
Сканнелл
25
Уорд
21
Пелтье
2
Мэлони
2
Мэлони
21
Пелтье
20
Мэйсон
5
Гуннарссон
5
Гуннарссон
20
Мэйсон
9
Джонс
10
Амеоби
10
Амеоби
9
Джонс
33
Банн
29
Карайол
29
Карайол
33
Банн
10
Патерсон
11
Миллер
11
Миллер
10
Патерсон
6
Хогг
44
Хьюс
44
Хьюс
6
Хогг
Остались в запасе
Кардифф
Хаддерсфилд Таун
21
Саймон Мур
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
18
Алекс Ревелл
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
26
Ллойд Эллинсон
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
10
Кайл Демпси
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Крис Пауэлл
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
18
Алекс Ревелл
ЦФ
Остались в запасе
26
Ллойд Эллинсон
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
10
Кайл Демпси
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Главный тренер
Крис Пауэлл
Статистика матча Кардифф - Хаддерсфилд Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Кардифф Сити
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