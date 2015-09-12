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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Ноттингем Форест
Куинз Парк Рейнджерс - Ноттингем Форест: обзор матча 12 сентября 2015
Куинз Парк Рейнджерс
12.09.2015, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 6 тур
1 : 2
Завершен
Ноттингем Форест
65'
Ч. Остин
75'
Х. Лэнсбери (П)
82'
Н. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Ноттингем Форест
90'
+5
Желтая карточка
К. О'Грэди
88'
Желтая карточка
Х. Лэнсбери
Замена
Б. Глэдвин
️️️️
Д. Тошер
86'
82'
ГОЛ! 1:2!
Н. Оливейра
Пас отдал
Р. Мендес
75'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Лэнсбери
Замена
А. Смитис
️️️️
М. Луонго
73'
Красная карточка
Р. Грин
72'
69'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
К. Эбесилио
ГОЛ! 1:0!
Ч. Остин
Пас отдал
Т. Чери
65'
52'
Замена
К. Эбесилио
️️️️
М. Мансьенн
46'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Т. Уокер
Замена
Г. Холл
️️️️
Г. Анджелла
32'
Желтая карточка
Д. Перч
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
9
Тьяррон Чери
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
Ноттингем Форест
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
15
Дани Пинильос
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Крис О'Грэди
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
19
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
16
Майкл Доугти
ЦП
7
Бен Глэдвин
АП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
15
Кайл Эбесилио
ЦП
14
Крис Бурк
ЦП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
4-5-1
31
Грин
15
Кончески
5
Онуоха
33
Анджелла
24
Перч
9
Чери
21
Луонго
20
Хенри
28
Тошер
25
Филлипс
32
Остин
3-2-2-3
24
Де Врис
28
Мансьенн
2
Личай
15
Пинильос
6
Уилсон
5
Миллс
8
Воган
23
Лэнсбери
19
Уокер
20
Мендес
8
О'Грэди
21
Луонго
12
Смитис
12
Смитис
21
Луонго
33
Анджелла
24
Холл
24
Холл
33
Анджелла
28
Тошер
7
Глэдвин
7
Глэдвин
28
Тошер
28
Мансьенн
15
Эбесилио
15
Эбесилио
28
Мансьенн
19
Уокер
16
Уорд
16
Уорд
19
Уокер
Эбесилио
7
Оливейра
7
Оливейра
Эбесилио
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Ноттингем Форест
6
Клинт Хилл
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
16
Майкл Доугти
ЦП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
20
Декстер Блэксток
ЦФ
25
Димитар Евтимов
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
14
Крис Бурк
ЦП
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Остались в запасе
6
Клинт Хилл
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
16
Майкл Доугти
ЦП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Остались в запасе
20
Декстер Блэксток
ЦФ
25
Димитар Евтимов
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
14
Крис Бурк
ЦП
Главный тренер
Крис Рэмси
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Ноттингем Форест
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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