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Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: обзор матча 12 сентября 2015
Манчестер Юнайтед
12.09.2015, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 5 тур
3 : 1
Завершен
Ливерпуль
49'
Д. Блинд
69'
А. Эррера (П)
85'
А. Марсьяль
83'
К. Бентеке
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
ГОЛ! 3:1!
А. Марсьяль
85'
83'
ГОЛ! 2:1!
К. Бентеке
74'
Желтая карточка
Д. Милнер
Желтая карточка
М. Дармиан
72'
72'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Д. Ингс
Замена
М. Шнейдерлен
️️️️
М. Кэррик
71'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Эррера
69'
65'
Замена
Д. Айб
️️️️
Р. Фирмино
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Х. Мата
64'
ГОЛ! 1:0!
Д. Блинд
Пас отдал
Х. Мата
49'
48'
Желтая карточка
Н. Клайн
Замена
Э. Янг
️️️️
М. Депай
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
16
Майкл Кэррик
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
64
Хуан Мата
АП
25
Маруан Феллайни
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
2
Джо Гомес
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
6
Лукас Лейва
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
28
Дэнни Ингс
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Ливерпуль
1
Адам Богдан
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
16
Джордан Росситер
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
4-2-1-1-2
43
Де Хеа
17
Блинд
23
Шоу
6
Смоллинг
36
Дармиан
31
Швайнштайгер
16
Кэррик
21
Эррера
64
Мата
10
Депай
25
Феллайни
4-1-1-2-2
22
Миньоле
17
Клайн
37
Шкртел
6
Ловрен
2
Гомес
23
Джан
20
Милнер
28
Ингс
6
Лейва
9
Фирмино
20
Бентеке
10
Депай
15
Янг
15
Янг
10
Депай
16
Кэррик
14
Шнейдерлен
14
Шнейдерлен
16
Кэррик
64
Мата
9
Марсьяль
9
Марсьяль
64
Мата
28
Ингс
27
Ориги
27
Ориги
28
Ингс
9
Фирмино
33
Айб
33
Айб
9
Фирмино
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Главный тренер
Луи ван Гаал
1
Адам Богдан
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
16
Джордан Росситер
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
16
Джордан Росситер
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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