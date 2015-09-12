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Ингольштадт - Вольфсбург
Ингольштадт - Вольфсбург: обзор матча 12 сентября 2015
Ингольштадт
12.09.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Вольфсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингольштадт - Вольфсбург
Замена
Э. Качунга
️️️️
М. Леки
85'
83'
Желтая карточка
Ю. Дракслер
Желтая карточка
Т. Левелс
83'
82'
Замена
М. Арнольд
️️️️
Л. Густаво
79'
Желтая карточка
Л. Густаво
71'
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Б. Дост
Замена
А. Коэн
️️️️
Л. Хинтерсер
68'
67'
Замена
М. Крузе
️️️️
А. Шюррле
Замена
Ш. Лекс
️️️️
М. Хартманн
62'
Желтая карточка
А. Моралес
35'
26'
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингольштадт
28
Рамазан Озкан
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Рожер
ЦП
9
Мориц Хартманн
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
14
Штефан Лекс
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
3-2-2-2-1
28
Озкан
29
Зуттнер
34
Матип
27
Моралес
21
Хюбнер
28
Левелс
13
Гросс
8
Рожер
9
Хартманн
7
Леки
16
Хинтерсер
3-2-2-2-1
16
Бенальо
27
Налдо
4
Данте
13
Родригес
14
Густаво
23
Гилявоги
28
Треш
20
Шюррле
20
Калиджиури
7
Дракслер
12
Дост
7
Леки
10
Качунга
10
Качунга
7
Леки
16
Хинтерсер
36
Коэн
36
Коэн
16
Хинтерсер
9
Хартманн
14
Лекс
14
Лекс
9
Хартманн
14
Густаво
27
Арнольд
27
Арнольд
14
Густаво
20
Шюррле
10
Крузе
10
Крузе
20
Шюррле
12
Дост
32
Бендтнер
32
Бендтнер
12
Дост
Остались в запасе
Ингольштадт
Вольфсбург
1
Эрьян Нюланд
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Ингольштадт - Вольфсбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Ауди-Спортпарк
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