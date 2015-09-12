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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Анжер
Лорьян - Анжер: обзор матча 12 сентября 2015
Лорьян
12.09.2015, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 5 тур
3 : 1
Завершен
Анжер
46'
Я. Жуффре
73'
М. Уорис
90+3'
Б. Жанно
33'
Р. Сайсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Анжер
ГОЛ! 3:1!
Б. Жанно
90'
+3
79'
Замена
О. Орьяк
️️️️
Р. Сайсс
Замена
Р. Филиппото
️️️️
Я. Жуффре
75'
Замена
Б. Жанно
️️️️
Б. Муканджо
74'
ГОЛ! 2:1!
М. Уорис
Пас отдал
Я. Жуффре
73'
71'
Замена
П. Капелле
️️️️
Б. Кеткеофомфоне
Желтая карточка
Д. Ндонг
68'
66'
Желтая карточка
А. Камара
Замена
Р. Абдулла
️️️️
В. Меслуб
60'
58'
Замена
С. Сиссоко
️️️️
Г. Каранович
ГОЛ! 1:1!
Я. Жуффре
Пас отдал
М. Уорис
46'
33'
ГОЛ! 0:1!
Р. Сайсс
Пас отдал
Б. Кеткеофомфоне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
17
Валид Меслуб
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
8
Ян Жуффре
ЦП
12
Бенджамин Муканджо
АП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
9
Абдул Камара
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
29
Горан Каранович
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
27
Феребори Доре
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Лорьян
30
Флоран Шажно
ВР
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
24
Раффидин Абдулла
ОП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Оливье Орьяк
ЦП
20
Шарль Дье
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
10
Слимане Сиссоко
ЦФ
3-2-2-1-1
23
Леком
89
Гассама
6
Лаутоа
5
Коне
22
Геррейру
25
Ле Гофф
22
Ндонг
8
Жуффре
12
Муканджо
20
Уорис
3-2-2-3
16
Бутель
8
Траоре
21
Эндрю
29
Томас
15
Мансе
29
Сайсс
9
Камара
6
Мангани
27
Доре
17
Кеткеофомфоне
29
Каранович
8
Жуффре
12
Филиппото
12
Филиппото
8
Жуффре
17
Меслуб
24
Абдулла
24
Абдулла
17
Меслуб
12
Муканджо
9
Жанно
9
Жанно
12
Муканджо
29
Каранович
10
Сиссоко
10
Сиссоко
29
Каранович
29
Сайсс
7
Орьяк
7
Орьяк
29
Сайсс
17
Кеткеофомфоне
15
Капелле
15
Капелле
17
Кеткеофомфоне
Остались в запасе
Лорьян
Анжер
99
Денис Буанга
ЛВ
30
Флоран Шажно
ВР
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
20
Шарль Дье
ЦП
30
Александре Летеллье
ВР
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
99
Денис Буанга
ЛВ
30
Флоран Шажно
ВР
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
Остались в запасе
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
20
Шарль Дье
ЦП
30
Александре Летеллье
ВР
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Лорьян - Анжер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Жером Мигелгорри
Помощники судьи:
Фредерик Эбрар
Хишам Закрани
Резервный судья:
Ромен Лисорг
Стадион:
Мустуар
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