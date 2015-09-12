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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Штутгарт
Герта - Штутгарт: обзор матча 12 сентября 2015
Герта
12.09.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Штутгарт
14'
Г. Харагучи
45+3'
Ф. Лустенбергер
36'
Т. Шунич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Штутгарт
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
П. Скьельбред
82'
79'
Замена
А. Ферати
️️️️
Д. Дидави
Замена
Н. Штарк
️️️️
С. Калу
73'
68'
Замена
А. Максим
️️️️
Ф. Костич
60'
Желтая карточка
Д. Дидави
58'
Желтая карточка
Ф. Костич
55'
Замена
Р. Крузе
️️️️
М. Харник
ГОЛ! 2:1!
Ф. Лустенбергер
Пас отдал
С. Лангкамп
45'
+3
45'
+2
Желтая карточка
С. Ди
Замена
В. Ибишевич
️️️️
Р. Беренс
45'
36'
ГОЛ! 1:1!
Т. Шунич
Пас отдал
Д. Дидави
ГОЛ! 1:0!
Г. Харагучи
Пас отдал
М. Вайзер
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Штутгарт
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
20
Серей Ди
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
22
Мартин Харник
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Штутгарт
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
10
Арианит Ферати
ЦП
10
Робби Крузе
ЦФ
4-5-1
1
Крафт
21
Платтенхардт
28
Лустенбергер
4
Лангкамп
8
Вайзер
16
Дарида
78
Харагучи
14
Штокер
7
Беренс
5
Скьельбред
8
Калу
4-2-2-2
1
Влаходимос
2
Инсуа
14
Глоушек
17
Кляйн
44
Шунич
20
Ди
4
Гентнер
10
Дидави
18
Костич
10
Гинчек
22
Харник
8
Калу
4
Штарк
4
Штарк
8
Калу
5
Скьельбред
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
5
Скьельбред
7
Беренс
11
Ибишевич
11
Ибишевич
7
Беренс
18
Костич
44
Максим
44
Максим
18
Костич
10
Дидави
10
Ферати
10
Ферати
10
Дидави
22
Харник
10
Крузе
10
Крузе
22
Харник
Остались в запасе
Герта
Штутгарт
38
Толга Чигерчи
ОП
22
Руне Ярстейн
ВР
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
22
Руне Ярстейн
ВР
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Герта - Штутгарт
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Олимпиаштадион
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