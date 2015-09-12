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Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Динамо (мол)
Краснодар (мол) - Динамо (мол): обзор матча 12 сентября 2015
Краснодар (мол)
12.09.2015, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
0 : 0
Завершен
Динамо (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Динамо (мол)
90'
+2
Желтая карточка
М. Могулкин
Замена
Б. Гурциев
️️️️
Д. Бакай
90'
Замена
В. Скляр
️️️️
И. Тахмазов
89'
84'
Замена
Г. Аджоев
️️️️
А. Терехов
Замена
Д. Васенин
️️️️
И. Черчесов
83'
71'
Замена
А. Алтунин
️️️️
Н. Канавин
Замена
Жоаозиньо
️️️️
Е. Назаров
68'
Замена
А. Вершинин
️️️️
Д. Квеквескири
65'
Замена
В. Брагин
️️️️
Л. Гогличидзе
60'
Замена
В. Черов
️️️️
Д. Воробьев
60'
Желтая карточка
Е. Назаров
52'
46'
Замена
А. Антонов
️️️️
Д. Живоглядов
46'
Замена
С. Матвийчук
️️️️
В. Сарамутин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
61
Дмитрий Горячкин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
9
Евгений Назаров
ЦЗ
92
Иван Тахмазов
ЦЗ
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
90
Инал Черчесов
ЦП
49
Дмитрий Бакай
АП
70
Арутюн Григорян
АП
11
Даур Квеквескири
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Максим Пряников
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
8
Александр Каляшин
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
85
Никита Канавин
ЦП
77
Михаил Могулкин
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
11
Антон Терехов
ПВ
96
Александр Максименко
ЦФ
Краснодар (мол)
1
Антон Федюшкин
ВР
72
Даниил Бочкарёв
ЦЗ
80
Владислав Скляр
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
23
Вячеслав Якимов
ОП
10
Александр Сергеев
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
14
Денис Васенин
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
95
Аслан Вершинин
ЦФ
Динамо (мол)
13
Петр Косаревский
ВР
74
Никита Климов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
5
Семен Матвийчук
ПЗ
97
Антон Алтунин
ЦП
65
Даниил Ямщиков
ЦП
77
Антон Антонов
ЦП
22
Никита Киреев
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
3-2-1-3-1
61
Горячкин
9
Назаров
92
Тахмазов
81
Нестеренко
3
Гогличидзе
5
Татаев
90
Черчесов
49
Бакай
70
Григорян
11
Квеквескири
10
Воробьев
4-3-2-1
31
Лещук
27
Живоглядов
8
Каляшин
44
Калугин
2
Евтушенко
27
Сарамутин
85
Канавин
77
Могулкин
11
Терехов
14
Моргунов
96
Максименко
49
Бакай
7
Гурциев
7
Гурциев
49
Бакай
92
Тахмазов
80
Скляр
80
Скляр
92
Тахмазов
90
Черчесов
14
Васенин
14
Васенин
90
Черчесов
3
Гогличидзе
11
Брагин
11
Брагин
3
Гогличидзе
10
Воробьев
2
Черов
2
Черов
10
Воробьев
11
Квеквескири
95
Вершинин
95
Вершинин
11
Квеквескири
9
Назаров
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
9
Назаров
85
Канавин
97
Алтунин
97
Алтунин
85
Канавин
27
Сарамутин
5
Матвийчук
5
Матвийчук
27
Сарамутин
27
Живоглядов
77
Антонов
77
Антонов
27
Живоглядов
11
Терехов
17
Аджоев
17
Аджоев
11
Терехов
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Динамо (мол)
23
Вячеслав Якимов
ОП
10
Александр Сергеев
ЦП
72
Даниил Бочкарёв
ЦЗ
1
Антон Федюшкин
ВР
Главный тренер
Максим Пряников
65
Даниил Ямщиков
ЦП
74
Никита Климов
ЦЗ
22
Никита Киреев
ЦФ
13
Петр Косаревский
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
Остались в запасе
23
Вячеслав Якимов
ОП
10
Александр Сергеев
ЦП
72
Даниил Бочкарёв
ЦЗ
1
Антон Федюшкин
ВР
Остались в запасе
65
Даниил Ямщиков
ЦП
74
Никита Климов
ЦЗ
22
Никита Киреев
ЦФ
13
Петр Косаревский
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
Главный тренер
Максим Пряников
Статистика матча Краснодар (мол) - Динамо (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Певчев
(Курск)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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