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Бундеслига 2026/2027
Бавария - Аугсбург
Бавария - Аугсбург: обзор матча 12 сентября 2015
Бавария
12.09.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Аугсбург
77'
Р. Левандовски
90'
Т. Мюллер (П)
43'
А. Эссвайн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Аугсбург
Замена
Й. Киммих
️️️️
Ф. Лам
90'
+2
90'
+1
Замена
Т. Матавж
️️️️
Д. Кор
Замена
Х. Бернат
️️️️
Т. Мюллер
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Мюллер
90'
89'
Желтая карточка
П. Верхаг
ГОЛ! 1:1!
Р. Левандовски
77'
76'
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
Р. Бобадилья
70'
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
А. Эссвайн
Замена
К. Коман
️️️️
А. Видаль
56'
43'
ГОЛ! 0:1!
А. Эссвайн
Пас отдал
К. Чжа-Чеол
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
15
Петр Троховски
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
9
Тим Матавж
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
4-3-1-2
1
Нойер
13
Рафинья
5
Алаба
17
Боатенг
21
Лам
23
Видаль
6
Алькантара
3
Алонсо
11
Коста
9
Левандовски
13
Мюллер
3-5-1-1
1
Хитц
18
Кальсен-Бракер
24
Клаван
2
Верхаг
10
Ку Чжа-Чеол
35
Эссвайн
10
Байер
8
Фойлнер
31
Кор
17
Вернер
25
Бобадилья
13
Мюллер
24
Бернат
24
Бернат
13
Мюллер
21
Лам
6
Киммих
6
Киммих
21
Лам
23
Видаль
21
Коман
21
Коман
23
Видаль
35
Эссвайн
7
Алтынтоп
7
Алтынтоп
35
Эссвайн
31
Кор
9
Матавж
9
Матавж
31
Кор
25
Бобадилья
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
25
Бобадилья
Остались в запасе
Бавария
Аугсбург
26
Свен Ульрайх
ВР
88
Хави Мартинес
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Александр Маннингер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
15
Петр Троховски
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
88
Хави Мартинес
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
15
Петр Троховски
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Бавария - Аугсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Альянц Арена
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