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РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Зенит
ЦСКА - Зенит: обзор матча 12 сентября 2015
ЦСКА
12.09.2015, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Зенит
9'
Н. Ломбертс (АГ)
21'
С. Думбия
38'
Халк (П)
88'
И. Смольников
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Зенит
88'
Желтая карточка
Л. Нету
88'
ГОЛ! 2:2!
И. Смольников
Замена
А. Березуцкий
️️️️
З. Тошич
85'
82'
Замена
В. Файзулин
️️️️
Данни
Замена
Г. Миланов
️️️️
С. Думбия
79'
78'
Желтая карточка
А. Витсель
73'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
О. Шатов
Пенальти не реализован!
А. Дзагоев
69'
68'
Желтая карточка
Э. Гарай
52'
Желтая карточка
Х. Гарсия
Желтая карточка
П. Вернблум
43'
39'
Желтая карточка
А. Дзюба
38'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Халк
Желтая карточка
З. Тошич
37'
ГОЛ! 2:0!
С. Думбия
Пас отдал
Г. Щенников
21'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Н. Ломбертс
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
22
Александр Анюков
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Данни
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
27
Аксель Витсель
ЦП
7
Халк
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
10
Александр Головин
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
7
Александр Рязанцев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
4-1-2-2-1
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Фернандес
19
Вернблум
26
Еременко
66
Дзагоев
18
Тошич
7
Муса
22
Думбия
4-1-2-2-1
12
Лодыгин
8
Смольников
24
Гарай
6
Ломбертс
22
Анюков
6
Хави Гарсия
27
Шатов
27
Витсель
7
Халк
10
Данни
22
Дзюба
18
Тошич
6
Березуцкий
6
Березуцкий
18
Тошич
22
Думбия
17
Миланов
17
Миланов
22
Думбия
10
Данни
20
Файзулин
20
Файзулин
10
Данни
27
Шатов
31
Ткачук
31
Ткачук
27
Шатов
Остались в запасе
ЦСКА
Зенит
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
10
Александр Головин
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
16
Вячеслав Малафеев
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
10
Александр Головин
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча ЦСКА - Зенит
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Игорь Демешко (Химки)
Николай Богач (Люберцы)
Инспектор:
Сергей Анохин (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Первый канал, Наш Футбол
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